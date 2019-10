Elezioni regionali 2019, via alla campagna elettorale. In Umbria si voterà domenica 27 ottobre. Sono otto, in totale, le candidature a Presidente della Regione Umbria depositate al Tribunale di Perugia, mentre le liste presentate, collegate ai candidati sono diciannove.

I candidati presidenti sono (in ordine alfabetico): Vincenzo Bianconi, Emiliano Camuzzi, Martina Carletti, Giuseppe Cirillo, Antonio Pappalardo, Claudio Ricci, Rossano Rubicondi, Donatella Tesei.

Elezioni regionali 2019, otto candidati presidente e diciannove liste: tutti i nomi

A Vincenzo Bianconi sono collegate cinque liste: Partito Democratico; Movimento 5 Stelle; Bianconi per l’Umbria; Europa Verde; Sinistra Civica Verde.

A Emiliano Camuzzi le seguenti due liste: Potere al popolo e Partito Comunista Italiano.

A Martina Carletti la lista: Riconquistare l’Italia.

A Giuseppe Cirillo la lista: Partito delle buone maniere

Ad Antonio Pappalardo la lista: Gilet arancioni

A Claudio Ricci le seguenti tre liste: Ricci Presidente; Italia Civica Ricci; Proposta Umbria con Ricci

A Rossano Rubicondi la lista: Partito Comunista

A Donatella Tesei cinque liste: Fratelli d'Italia; Umbria Civica Tesei Presidente; Lega Salvini Umbria; Forza Italia Berlusconi per Tesei ; Tesei Presidente per l’Umbria.