Elezioni regionali Umbria, la lista del Partito Democratico: tutti i nomi

Carla Casciari ancora in forse e una casella che ancora aspetta un nome. Oer gli altri è fatta. Il Partito Democratico trova la quadra (e la squadra) per le elezioni regionali in Umbria. Dentro la lista, presentata all'assemblea regionale alla sede di via Bonazzi, ci sono alcuni uscenti da Palazzo Cesaroni (dal vicepresidente regionale Fabio Paparelli al presidente del consiglio regionale, Donatella Porzi) e diverse novità, come il presidente del Post.

Secondo la definizione del commissario del Pd dell'Umbria, Walter Verini, è "una lista fatta di rinnovamento ed esperienza, rappresentativa di tutto il territorio regionale, con molti giovani e molte donne, anche con figure che non vengono dalla militanza stretta. Una lista in cui crediamo".

Avanti con i nomi: Luca Gammaitoni, Luca Ferrotti, Simona Meloni, Fabio Paparelli, Donatella Porzi, Giacomo Leonelli, Marco Guasticchi, Sauro Cristofani, Tommaso Bori, Lucia Fiumi, Valeria Cardinali, Martina Mescolini, Rita Barbetta, Carla Erbaioli, Michele Bettarelli, Silvia Tiberti, Alfio Todini e Andrea Vannini.

Carla Casciari è ancora in forse. Ancora possibili sorprese dell'ultimo secondo, prima del deposito delle liste. Una o due le caselle ancora libere da riempire.