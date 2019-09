Elezioni regionali Umbria, la lista del Partito Comunista: tutti i nomi

Il Partito Comunista c'è e corre da solo alle elezioni regionali dell'Umbria del 27 ottobre. Il candidato presidente è Rossano Rubicondi, il sindacalista che, parole del segretario nazionale Rizzo, "ha avuto il coraggio di rinunciare ad un posto in Cgil tornando in fabbrica a lavorare dato che non condivideva l'abbandono delle lotte per i diritti da parte del maggiore sindacato umbro".

Ecco la lista dei candidati al Consiglio Regionale del Partito Comunista, a supporto della candidatura a presidente di Rossano Rubicondi: Yuri Di Benedetto, Francesca Antonini, Matteo Polito, Filippo Capponi Brunetti, Riccardo Martelli, Ylenia Giorgi, Flavia Ciarletti, Maria Chiara Verducci, Anna Zenoni, Alessio Radicchi, Nicola Billai, Emma Lupparelli, Flavio Morosini, Sabrina Carella, Matteo Piccolo, Dennis Martelli, Riccardo Brillo, Asia Palacios, Saverio Paiella, Guido Giacomini.