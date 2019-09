Elezioni regionali Umbria, la lista del Movimento 5Stelle: tutti i nomi

Il Movimento 5Stelle ha scelto la squadra per le elezioni regionali in Umbria del 27 ottobre. Ecco la lista per correre a Palazzo Cesaroni, a sostegno del candidato del 'patto civico' Vincenzo Bianconi. Riconfermato il consigliere uscente Carbonari e spazio anche all'ex consigliere comunale di Perugia Michele Pietrelli.

Ecco tutta la lista M5s per le elezioni regionali in Umbria: Maria Grazia Carbonari, Angelica Trenta, Thomas De Luca, Cristian Brutti, Lucia Vergaglia, Simonetta Checcobelli, Sabrina Liberatoscioli, Fausto Savini, Michele Pietrelli, Fabio Andrea Petrini, Serenella Bartolomei, Alice Lupatelli, Antonello Semeraro, Dario Toffano, Claudio Patriscolo, Gennaro Spiezio, Paola Pucci, Elisa Gallina, Luciano Pellegrini, Andrea Ciprini.