Elezioni regionali Umbria, Leonelli (Pd): "Ripristinare subito le risorse per lo spettacolo dal vivo"

"Questo è un impegno immediato che prendo in maniera netta: dopo le elezioni, in sede di bilancio preventivo, bisognerà lavorare, anche con un emendamento specifico, affinché siano ripristinate in maniera totale le risorse per lo spettacolo dal vivo": parole del candidato del Partito Democratico e già consigliere regionale Giacomo Leonelli, sulla questione dei fondi per le imprese culturali che operano in Umbria.

"Con l’esercizio provvisorio di queste settimane la Regione ha avuto dei margini di manovra ridotti legati a ciò che non rientrava nell’ordinaria amministrazione, con la conseguenza che la prassi per cui si interveniva ad anno in corso per rafforzare i finanziamenti, non si è potuta rispettare - continua Leonelli -. Per questo si dovrà intervenire subito e ripristinare le risorse che sostengono un settore che conta oltre mille operatori e 70 associazioni culturali. Tanti umbri che “producono cultura” e la cultura, oltre a essere un eccezionale collante sociale, è economia reale. Lo spettacolo dal vivo in Umbria è una risorsa per lo sviluppo, il turismo e le attività commerciali come dimostrano le tante produzioni messe in campo nei grandi centri e nei piccoli comuni: dopo il 27 ottobre sarò in prima fila, come ho già fatto per tante battaglie, per l’immediato ripristino dei fondi".

Il candidato del Pd poi conclude: "Ho costruito una legge, quella sulla Bellezza e qualità del territorio umbro, che sostiene e punta molto sulle “imprese culturali” che in Umbria sono una risorsa, è inaccettabile che queste splendide risorse ora siano a rischio e che proprio per questo necessitano di interventi strutturali e pianificati e che non dipendano più da prassi che seppur consolidate, rimangono incerte".