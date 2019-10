Elezioni regionali Umbria, Fioroni e Pastorelli (Lega) in ticket: "Vinceremo insieme"

Arriva il ticket per le elezioni regionali in Umbria: “Occorre unire le forze. Ora più che mai, l’Umbria ha bisogno di candidati uniti che sappiano mettere insieme le loro esperienze e competenze. Noi abbiamo deciso di farlo unendo le nostre idee e le nostre proposte politiche per contribuire al necessario cambiamento che ci chiedono i cittadini e le aziende in questa Regione”. Ad affermarlo i candidati della Lega alle prossime elezioni regionali Paola Fioroni e Stefano Pastorelli, annunciando la loro alleanza elettorale per il 27 ottobre a Bastia Umbra, in occasione dell’incontro con i cittadini del segretario nazionale della Lega, Matteo Salvini.

“Insieme – concludono i due candidati – dobbiamo oggi vincere le elezioni per poi amministrare l’Umbria con trasparenza e meritocrazia, sviluppando congiuntamente il programma della Lega. Lo faremo insieme e insieme agli elettori Umbri”.