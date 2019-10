Elezioni regionali Umbria, il manifesto per Gammaitoni (Pd): tutti nomi

Il manifesto per sostenere Luca Gammaitoni, il capolista del Pd alle elezioni regionali dell'Umbria del 27 ottobre. Un appello intitolato "Cultura, saperi, competenze, talenti, merito, per una nuova stagione della politica" e firmato in calce da esponenti del mondo accademico e della cultura. Perché, si legge nel manifesto, "il valore, teorico e pratico, della conoscenza e la diffusione della cultura scientifica è un aspetto sul quale Luca Gammaitoni ha investito la propria vita. Professore ordinario di Fisica Sperimentale presso l’Università degli Studi di Perugia e scienziato di fama internazionale, ora candidato al Consiglio regionale dell’Umbria come capolista del Partito Democratico, ha interpretato i valori del presente manifesto anche da presidente della Fondazione Post, il Museo della Scienza di Perugia".

E ancora: "Grazie al suo contributo il nostro territorio ha potuto ospitare eventi di eccezionale levatura come la visita di prestigiosi scienziati, premi Nobel. I giovani hanno, inoltre, potuto trovare nel Post un luogo accogliente e stimolante per poter crescere e prendere confidenza con la cultura scientifica. Sottolineiamo inoltre la sensibilità che Luca Gammaitoni ha dimostrato verso chi nella nostra società si trova ai margini, verso chi è in difficoltà, verso gli “ultimi”. Per questi motivi ci sentiamo di apprezzare e sostenere l’impegno di Luca Gammaitoni, la cui candidatura vuole esprimere un primo decisivo passo verso quel necessario rinnovamento della classe politica atteso dagli umbri. Apprezziamo allo stesso modo l’impegno di portare, promuovere e difendere all’interno dell’Assemblea legislativa umbra i valori espressi nel presente appello, perché non solo con la cultura si mangia, ma senza la cultura non si vive".

Ecco tutti i firmatari dell'appello, in ordine alfabetico: Daniele Amoni, Massimiliano Barchi, Paolo Belardi, Caterina Bon Valsassina, Marina Bon Valsassina, Giuseppina Bonerba, Giovanni Carlotti, Ciro Cattuto, Bruno Checcucci, Piero Codignoni, Gabriele Cruciani, Roberta Cuccagna, Emanuela Faraglia, Luca Ferrucci, Giuliano Giubilei, Laura Melelli, Rosabianca Morico, Antonio Nizzi, Francesco Orofino, Francesca Orsini, Linda Panfili, Maria Cristina Papa, Diego Perugini, Alessandro Petruzzi, Luigina Romani, Sergio Scopetta, Roberto Sorrentino, Paolo Tosti, Gaia Trionfera, Stefania Zucchini.