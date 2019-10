Elezioni regionali Umbria, Giorgia Meloni in tour: il programma

Elezioni regionali, il centrodestra schiera i big per la corsa alla Regione Umbria. Oggi, giovedì 10 ottobre, il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni è in Umbria per un tour di cinque tappe che parte da Perugia e arriva a Terni, passando per Castiglione del lago, Passignano sul Trasimeno e Foligno.

Alle 12.30 visiterà il Consorzio agrario e ci sarà un confronto con alcune realtà agricole della nostra regione.

Nel primo pomeriggio Giorgia Meloni raggiungerà il Trasimeno, dove sono in programma due appuntamenti: alle 15 a Castiglione del lago, a Palazzo della Corgna, e alle 16.15 al May Fair Bar di Passignano, incontri durante i quali tra le altre cose si parlerà delle possibilità di rilancio del turismo. Alle 18 si terrà un comizio in piazza della Repubblica, a Foligno, mentre alle 20.30 è in programma un incontro all’Hotel Garden di Terni.