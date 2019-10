Elezioni regionali Umbria, Gammaitoni (Pd): "Centomila euro per ogni idea innovativa, creiamo la Umbrian Valley"

Sostenere le imprese nella loro fase iniziale,10 milioni di euro l’anno del bilancio regionale per finanziare, per 100mila euro, 100 gruppi di giovani, di artigiani, di persone che hanno un’idea innovativa e hanno bisogno di un primo impulso per metterla in atto. E' la proposta del capolista del Pd alle elezioni regionali, Luca Gammaitoni.

"Solo così potremo portare aria fresca al sistema economico regionale, creare lavoro e costruire un ecosistema fertile che possa dare vita ad un progetto ambizioso, che il candidato presidente, Vincenzo Bianconi, definisce nel suo programma “Umbrian Valley”. Un sistema di imprese accomunate dalla capacità di confrontarsi col mercato e con le nuove sfide".