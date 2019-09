Elezioni regionali Umbria, Fora capolista di Lista Bianconi per l'Umbria

Andrea Fora sarà il capolista della lista del candidato presidente Vincenzo Bianconi. Lista Bianconi per l’Umbria - Patto Civico #energiapulita, questo il nome. Il candidato in pectore del Pd ha sciolto così il nodo sulla sua partecipazione al progetto, dopo che la sua candidatura è sfumata sul filo di lana in favore proprio di Bianconi che da subito ha manifestato il desiderio di collaborare con Fora e di includerlo nel suo progetto. E la quadra è arrivata nel tardo pomeriggio di oggi, 27 settembre.

"Ho accettato di guidare la lista del candidato Presidente Vincenzo Bianconi. Ci aspetta un lavoro inteso per far vincere le migliori energie dell'Umbria" scrive Fora sulla sua pagina Facebook.