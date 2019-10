Elezioni regionali, rush finale con Di Maio per il Patto per l'Umbria

"Da domani sarò in Umbria a parlare con tutti i cittadini e gli imprenditori che danno vita a eccellenze che ci rendono orgogliosi di questa regione splendida. Con me ci saranno molti colleghi e amici del MoVimento 5 Stelle, da Paola Taverna, a Giuseppe L'Abbate, a Giancarlo Cancelleri e tanti altri portavoce. Saremo insieme al candidato presidente Vincenzo Bianconi e tutti i cittadini che si sono candidati per il Consiglio Regionale". Lo scrive il ministro degli esteri e leader politico del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio, sulla sua pagina Facebook, annunciando così la sua visita in Umbria in occasione delle elezioni regionali.

Di Maio sarà Campello sul Clitunno, Trevi, Bastia Umbra, Perugia, Gubbio, Terni. In particolare mercoledì 23, alle 20.30, sarà alla Sala dei Notari di Palazzo dei Priori, giovedì 24, sempre alle 20.30, al centro Santo Spirito di Gubbio, e venerdì 25, ore 21, all'Hotel Garden di Terni.