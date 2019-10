Elezioni regionali Umbria, Cardinali (Pd): "Rigenerazione urbana e 100 milioni per la casa"

"Un piano regionale in 7 punti per la rigenerazione urbana e lo sviluppo sostenibile, uno strumento per rilanciare l'economia della regione, favorire l'occupazione e dare una risposta all'esigenza abitativa". La candidata del Pd Valeria Cardinali alle elezioni regionali dell'Umbria spiega: "È un tema ben presente anche nell'agenda del Partito Democratico che ne ha discusso in un'iniziativa elettorale insieme al Candidato Presidente Bianconi e del quale mi sono occupata durante la mia attività istituzionale: un punto programmatico centrale per l'Umbria di domani, da progettare in un rinnovato patto tra istituzioni, mondo delle imprese, professionisti, parti sociali e cittadini".

Ecco la proposta della candidata del Pd, in sette punti: "Precludere il consumo indiscriminato di suolo e dare priorità al recupero delle aree dismesse, degradate o sottoutilizzate e alla manutenzione, cura e messa in sicurezza del territorio, oltre alla riconversione ecologica e alla riqualificazione energetica del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente; promuovere programmi urbani complessi (PUC) centrati sulla sostenibilità ambientale: pianificare nuovi Puc finalizzati a trasformare i vecchi quartieri Peep in quartieri ecosostenibili e antisismici; profonda revisione e semplificazione delle norme regionali sull'urbanistica, sull'assetto del territorio e sull'edilizia abitativa, a partire dalla necessità di uniformare i regolamenti edilizi; programma straordinario di agevolazioni fiscali ed erogazione di contributi per le manutenzioni e le ristrutturazioni delle abitazioni private, l'adeguamento/miglioramento sismico ed energetico degli immobili pubblici e privati, con una previsione di investimento regionale di almeno 15 milioni di euro in 5 anni; approvazione di un nuovo piano casa: contributo di 30 mila euro alle giovani coppie per l'acquisto della prima casa o per l'affitto di un alloggio (per una previsione di investimento di 15 milioni di euro in 5 anni); bando regionale per realizzare progetti di rigenerazione e innovazione urbana, finanziato con la nuova programmazione dei fondi comunitari 2021-2027 (70 milioni di euro, fondi FESR); nuovo piano per l'edilizia scolastica in Umbria, redatto sulla base del fabbisogno reale dei territori, da finanziare anche con l'attivazione di prestiti BEI (Banca Europea degli Investimenti) e di risorse comunitarie, nazionali e regionali".