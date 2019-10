Elezioni regionali Umbria, Cardinali (Pd): "In 100 giorni un nuovo piano sanitario"

"Prendersi cura delle persone: è questo un punto centrale del programma di Vincenzo Bianconi. La sanità umbra si caratterizza per l’elevato livello qualitativo delle prestazioni, tanto da essere una delle regioni di riferimento a livello nazionale dal punto di vista della sostenibilità dei costi. Pur con delle innegabili criticità è un servizio che non lascia indietro nessuno. Perché è un servizio pubblico ed universalistico. Sappiamo che la destra vuole smantellarlo e privatizzarlo. Un vero salto nel buio che graverà pesantemente sulle tasche degli umbri". Parole della candidata del Pd alle elezioni regionali in Umbria Valeria Cardinali: "Proprio perché in questi anni difficili abbiamo tenuto i conti in ordine, adesso è arrivato il momento di investire, senza sprecare".

E ancora: "Bisogna approvare nei primi 100 giorni di governo un Nuovo piano sanitario regionale, sintetico e partecipato, con 5 proposte chiare e realizzabili per continuare a migliorare la sanità umbra". Ecco i punti: "Valorizzare il personale anche per abbattere le liste d'attesa, potenziare le strutture riabilitative, l’integrazione socio-sanitaria e i servizi di prossimità, salute della donna, mettere le persone, non la politica, al centro della sanità, investire sulle eccellenze e sulla qualità".