Elezioni regionali Umbria, l'affluenza alle 12: è subito boom, i dati

E' subito boom. Secondo le rilevazioni del Ministero dell'Interno l'affluenza alle 12 alle elezioni regionali dell'Umbria supera l'asticella del 19%. Il precedente è del 15,39%. Per la precisione il dato in Umbria è del 19,55%.

Per quanto riguarda la provincia di Perugia si è recato alle urne il 19,68% degli aventi diritto (il precedente è del 15,65%). Record per Poggiodomo con il 23,60%. A Perugia ha votato il 22,04% (precedente 17,80%). A Montefalco, comune della candidata del centrodestra Donatella Tesei, ha votato il 16,85% degli aventi diritto. A Norcia, comune del candidato del centrosinistra Vincenzo Bianconi, invece, ha votato il 21,87% degli aventi diritto.

In provincia di Terni, invece, il dato è del 19,19% (precedente 14,64%). Record per Attigliano con il 22,58%. A Terni ha votato il 19,71% degli aventi diritto (precedente: 15,15%).

La nota della Regione Umbria - "Secondo i dati raccolti alle ore 12 - spiega Palazzo Donini - , nei 1005 seggi allestiti in Umbria per l’elezione del Presidente della Regione Umbria e dei 20 consiglieri dell’Assemblea legislativa della undicesima legislatura (2019-2024), hanno votato il 19,55 per cento degli aventi diritto. In provincia di Perugia, i votanti sono stati il 19,68 per cento; in provincia di Terni il 19,19 per cento. Alle elezioni regionali del 2015 alle ore 12 aveva votato il 15,39 per cento degli aventi diritto (il 15,65 per cento in provincia di Perugia e il 14,64 per cento in quella di Terni). In Umbria sono chiamati al voto 703.595 elettori, 521.960 in provincia di Perugia e 181.635 in quella di Terni".

La prossima rilevazione dell'affluenza sarà alle 19.

