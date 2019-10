Elezioni regionali Umbria, Bori (Pd): "Scriviamo insieme tutta un'altra storia per l'Umbria"

“Scriviamo insieme tutta un'altra storia per l'Umbria. Non si cambia chiedendo il permesso. La buona politica è impegno quotidiano e militanza dalla base, ma soprattutto di coraggio e generosità”. Tommaso Bori, il più giovane candidato del Partito Democratico alle elezioni regionali dell'Umbria del 27 ottobre lancia un appello agli elettori: “Lo abbiamo detto fin dall'inizio: non è la mia candidatura, è la nostra. Non un io, ma un noi. Un noi che non chiede il permesso e che vuole scrivere, insieme, tutta un'altra storia”.

Il candidato del Pd spiega: “Noi combattiamo e combatteremo sempre la politica dell'odio di una destra violenta e pericolosa, che usa i problemi delle persone per farci campagna elettorale. Ma anche la politica dell'ego di chi non riesce a fare un generoso passo di lato per aiutare la propria comunità”.

E ancora: “Abbiamo il coraggio di impegnarci con tutta la generosità possibile per il futuro dell'Umbria e della nostra comunità. Abbiamo il coraggio di non attendere il proprio turno vedendo invecchiare le proprie idee, il coraggio di metterci la faccia tra mille difficoltà, la determinazione di superare gli ostacoli. Abbiamo la generosità che distingue chi vive la politica come un servizio per la propria comunità e chi come uno strumento per le proprie ambizioni personali”.

Conclusione: “Il 27 ottobre abbiamo l'occasione l'occasione di aprire una stagione nuova per l'Umbria, con coraggio, generosità e determinazione. Noi, insieme”.