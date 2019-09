Elezioni regionali, Donatella Tesei con l'ex ministro Centinaio in visita al Trasimen,

La campagna elettorale per le elezioni regionali del 27 ottobre entra nel vivo anche al Trasimeno. Tra i tanti appuntamenti programmati dalla

Lega sul territorio, il primo sarà dedicato al turismo e all'agricoltura, risorse fondamentali del Trasimeno e dell’Umbria più in generale. La Lega ha infatti organizzato una giornata, lunedì 23 settembre, in cui il senatore Gian Marco Centinaio (già ex ministro al turismo) insieme alla senatrice Donatella Tesei, candidata alla presidenza della Regione con il senatore “lacustre” Luca Briziarelli e il candidato alle regionali per il Trasimeno, Eugenio Rondini, visiterà tante eccellenze del territorio, ma soprattutto dedicherà un incontro che si terrà a Passignano sul Trasimeno (sala consiliare ore 16,30) agli operatori turistici del Comprensorio per parlare con loro di problematiche e proposte per un territorio da rilanciare non solo a livello locale o regionale, ma nazionale e internazionale.

“Le potenzialità del nostro bacino – spiega il senatore Luca Briziarelli – sono sotto gli occhi di tutti, ma gli operatori fino ad ora sono stati

abbandonati a loro stessi. Tante le promesse spese, ma sempre fatte sui tavoli perugini, da figure ignare delle reali necessità (e potenzialità)

del Trasimeno. L’incontro che è stato organizzato non a caso prevede anche la presenza di Donatella Tesei, sindaco di Montefalco per 10 anni

in cui ha dimostrato appieno di saper valorizzare e promuovere il territorio, facendo squadra con le strutture ricettive come dimostrato i dati più che positivi (con crescita esponenziale del turismo) a Montefalco”.

Ma l’ex ministro Centinaio non farà tappa solo a Passignano, il suo tour avrà inizio alle 10 a Castiglione del Lago con una visita allo stabilimento “Giardini” in cui incontrerà agricoltori e allevatori. Proseguirà poi a Tuoro sul Trasimeno al Campo del Sole e al museo della battaglia del Trasimeno. Poi alle 15 appuntamento all’azienda agricola Moretti di Castel Rigone e a Magione all’azienda Cancelloni Food Service. La giornata si concluderà con una cena insieme a cacciatori e agricoltori.