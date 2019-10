Taccuino elettorale, Tesei incontra i cittadini: “Il lavoro è una vera emergenza di questa Regione"

Entrano nel vivo gli appuntamenti sul territorio della candidata alla presidenza della Regione per il centrodestra Donatella Tesei.Martedì sera incontro con i cittadini ad Arrone, occasione per uno scambio di opinioni su tematiche del comprensorio, ma anche dell’intera regione, come sanità, collegamenti viari e su ferro, agricoltura e turismo.

Mercoledì è stata la volta di Umbertide dove la Tesei, accolta dall'amministrazione capeggiata dal sindaco Luca Carizia, ha dapprima fatto un giro nel centro storico ed al mercato cittadino, per poi visitare l’ospedale e l'Istituto Prosperius Tiberino.

Nel pomeriggio si è invece recata a Gubbio dove, dopo una visita la basilica di Sant’Ubaldo che conserva i ceri simbolo della Regione, si è recata a visitare alcune aziende del luogo: “Il lavoro è la vera emergenza di questa Regione. Per questo abbiamo elaborato un Piano straordinario per l'occupazione, liberando risorse grazie a una decisa spending review e a un uso più efficiente dei fondi strutturali: è urgente offrire opportunità ai nostri giovani e a chi è alla ricerca del lavoro. Per far crescere l’occupazione – ha poi affermato - è necessario creare le condizioni affinché le aziende, non solo quelle più grandi, ma anche le medie e piccole, quelle cioè formano gran parte del tessuto economico regionale, possano svolgere al meglio la loro attività e si possano sviluppare. Le istituzioni devono stare al loro fianco, semplificando le procedure, accompagnando e facilitando l’innovazione e la ricerca, mettendo a sistema il mondo produttivo con quello della formazione specializzata e l’università”.

Domani pomeriggio alle ore 17.30 Tesei sarà ospite della Cna all'appuntamento organizzato all'Hotel Quattrotorri in via Corcianese a Perugia