Elezioni regionali - Settecento mila umbri chiamati al rinnovo del governo regionale. Oggi alla 16 la costituzione dei seggi

Si insedieranno alle ore 16 di oggi, sabato 26 ottobre, i 1005 seggi elettorali (710 in provincia di Perugia e 295 in quella di Terni) in cui domani domenica 27 ottobre, dalle ore 7 alle ore 23, i 703.595 elettori umbri potranno esprimere il proprio voto per eleggere il Presidente della Giunta regionale e i 20 consiglieri che formeranno l’Assemblea legislativa regionale della undicesima legislatura (2019-2024) in base alla legge elettorale regionale (l.r. 23 febbraio 2015 n. 4).

Gli elettori sono 521.960 in provincia di Perugia (252.883 uomini e 269.077 donne) e 181.635 in quella di Terni (87.327 uomini e 94.308 donne). Nel capoluogo di regione, Perugia, gli elettori sono 128.556 (61.456 uomini e 67.100 donne); a Terni sono 87.733 (41.695 uomini e 46.038 donne).

Normativa, documenti, istruzioni, facsimile della scheda di votazione, manifesto delle candidature a Presidente e delle liste elettorali sono pubblicati sul portale della Regione Umbria, all’indirizzo www.regione.umbria.it, nella sezione “Elezioni regionali 2019” (http://www.regione.umbria.it/la-regione/elezioni-regionali), attraverso la quale, con un collegamento diretto con il Ministero dell’Interno, potrà essere seguito in tempo reale l’andamento delle elezioni regionali 2019 in Umbria: affluenza alle urne, risultati provvisori dell’elezione del Presidente della Giunta regionale, voti ottenuti dalle liste e dai candidati all’Assemblea legislativa.

L’Ufficio elettorale della Regione Umbria sarà operativo nella sede di Palazzo Donini per tutta la durata delle operazioni elettorali, per l’insediamento dei seggi di oggi e domani 27 ottobre dalle ore 7 fino al completamento dello scrutinio.

L’ufficio stampa della Giunta regionale garantirà la diffusione delle informazioni sullo svolgimento delle operazioni elettorali.