Elezioni regionali, Salvini lancia Donatella Tesei: "E' la persona giusta al posto giusto"

"Donatella Tesei è la persona giusta al posto giusto". Matteo Salvini, leader del Carroccio ed ex vicepremier, a San Gemini per la festa provinciale della Lega, ufficializza la candidatura a presidente della Regione della senatrice, ex sindaco di Montefalco, alle elezioni del 27 ottobre.

Una conferma più che altro, visto che già in aprile, all'indomani delle dimissioni di Catiuscia Marini in seguito all'inchiesta sui presunti concorsi truccati all'Azienda ospedaliera in cui l'ex presidente risulta indagata, l'ex ministro dell'Interno, dal palco di piazza Itala a Perugia, lo aveva annunciato. Ma ieri è arrivata l'ufficializzazione e la conferma della diretta interessata: "Lo faccio per il bene dell'Umbria":