Regionali, cambio di programma per Salvini: niente Quintana, tutto spostato ad Assisi. La Tesei tesse la tela

Cambio di programma per il tour elettorale di Matteo Salvini in vista delle elezioni regionali in Umbria del 27 ottobre. Con qualche polemica è stato annullato l'incontro-conviviale previsto al rione quintanaro de La Mora a Foligno. Una parte dei tesserati ha rivendicato l'anima apolitica dell'associazione e quindi la presenza dell'ex Ministro Matteo Salvini poteva, a loro dire, inquinare questa caratteristica.

"Questa sera, all’esito di una riunione straordinaria del Consiglio rionale - si legge nella nota del rione - è stato deciso di ANNULLARE l’evento previsto per la serata dell’undici settembre al quale avrebbero partecipato personalità politiche di rilievo per motivi legati alla sicurezza degli stessi partecipanti e del popolo moraiolo". La macchina della Lega Umbria comunque ha subito organizzato un'altra tappa per Salvini: tutti al ristorante di Villaverde di Rivotorto di Assisi a partire dalle 20. Annullata anche la tappa del pomeriggio di Spello per rafforzare l'incontro politico nella città di San Francesco.

Sarà presente anche la candidata del centrodestra, la senatrice Donatella Tesei, che sta in queste ore tessendo la tela delle alleanze e trovando candidati pesanti per la sua lista civica, quella del presidente. Una Tesei che ha anche raccolto il consenso di una parte importante del mondo imprenditoriale, rassicurata anche dalla sua voglia di un potenzale governo dell'Umbria incentrato sullo sviluppo e allargato anche a figure tecniche.