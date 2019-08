Regionali, Rifondazione e galassia sinistra varano L'Altra Umbria e aprono alla coalizione di centrosinistra

Si muove anche Rifondazione Comunista per le Elezioni Regionali del 27 ottobre prossimo. I comunisti non andranno con il loro simbolo ma hanno varato un contenitore politico dove stanno confluendo movimenti, associazioni, forze sociali. La lista si chiamerà, stando al parere del Comitato Politico Regionale,L'Altra Umbria. "Insieme ad altre organizzazioni politiche della sinistra - si legge nel documento approvato -, grazie all'impegno delle compagne e dei compagni che da anni lavorano sui territori ad aggregazioni alternative, stiamo contribuendo a dare vita alla lista de L'Altra Umbria, un vero e proprio spazio politico e sociale in cui stanno confluendo sigle, esperienze civiche di sinistra e singoli, un progetto politico che ha anche l'ambizione di riaprire una prospettiva più generale".

Stavolta però l'obiettivo non è quello della testimonianza a sinistra ma di entrare a far parte di una coalizione con civici e la migliore tradizione di governo dei territori di sinistra. Non si esclude neanche il Pd. "Una proposta popolare - si legge ancora nel documento - di cittadinanza, capace di essere inclusiva, larga e plurale, ma soprattutto di dare risposte concrete ai grandi problemi che attraversano la nostra regione: lavoro, sanità, ambiente, servizi pubblici. Rimettendo al centro i contenuti e innovando nelle pratiche, riteniamo possibile lanciare una sfida per il governo dell'Umbria". Rifondazione dunque lancia una lista di sinistra che sappia però stare in un rinnovato centrosinistra. Meglio ancora con Stirati candidato presidente.