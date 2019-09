Elezioni regionali: Di Maio dice Proietti, Verini rimane fermo su Fora

Luigi Di Maio lancia Stefania Proietti ufficialmente, nel giorno in cui i pentastellati umbri sono chiamati a decidere se avallare o meno il Patto per l'Umbria in base al quale il Movimento si troverebbe ad appoggiare un progetto civico condiviso con altre forze politiche. Riproponendo, su scala locale, l'allenaza di governo. Il risultato si conoscerà dopo le 19. Ma quello che appare già chiaro ora, per l'Umbria, è che se ci fosse un candidato unico, non sarà Andrea Fora, da tempo in campo con il sostegno dei Dem.

Elezioni regionali, Di Maio conferma Stefania Proietti: "E' la nostra candidata, ci attendiamo una risposta rapida"

Di Maio oggi, dal blog del Movimento, è stato chiaro: la loro candidata è il sindaco di Assisi. E su questa, scrive il ministro degli Esteri attendono risposte da eventuali alleati. Il Pd anche attende risposte, ma proprio su Andrea Fora. "Sorprendono le parole di Luigi Di Maio di questa mattina. Da giorni, in accordo con il partito nazionale, attendiamo una risposta seria su una candidatura civico-sociale da tempo in campo, a prescindere dal Pd: quella di Andrea Fora. Il quale, davanti ad eventuali intese su profili di alto spessore, aveva dato e darebbe piena disponibilità ad aiutare queste soluzioni. Noi lavoriamo per unire e non per dividere un campo largo che può essere vincente" scrive il commissario del Pd, Walter Verini.

Due nomi, due punti fermi (sembra). Dai quali, in caso di alleanza, sarebbe necessario che una delle due, o entrambe, si muovessero per trovare un punto d'incontro che al momento sembra non esserci.