Elezioni regionali Umbria, l'annuncio di Andrea Fora: "Sostengo con forza la candidatura di Vincenzo Bianconi"

L'annuncio su Facebook di Andrea Fora ricompatta il fronte del centrosinistra e il 'patto civico' tra Pd e Movimento 5Stelle. L'ex presidente di Confcooperative scrive così: "Oggi il bisogno prioritario della nostra comunità regionale e dei nostri cittadini è quello di non cedere la nostra regione ad una forza sovranista, violenta e populista. A questo bisogno vanno anteposte tutte le nostre velleità personali. Per questo contribuirò, con i mezzi che ho e nonostante tutto, a questo obiettivo. Sostenendo con forza la candidatura di Vincenzo Bianconi, persona che stimo e che incoraggio".

E ancora: "Vincenzo può fare bene. É un imprenditore ed amico ed io lo aiuterò e sarò al suo fianco. Gli ho anche consegnato il programma che abbiamo prodotto in questi mesi con il contributo delle tante professionalità locali e nazionali coinvolte. Ne farà l'uso migliore. Le persone passano, ma le idee rimangono. Lui non ha colpe per quello che è successo. E gli umbri neanche".