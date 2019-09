Elezioni regionali, Fora: "Molti elementi incomprensibili in quanto accaduto nelle ultime ore, grazie a chi mi continua a sostenere"

Andrea Fora cosa deciderà? Il candidato in pectore del Pd, scavalcato dalla convergenza di Movimento Cinque stelle e Partito democratico sul nome prima di Paola Di Maolo, quindi di Vincenzo Bianconi, continuerà da solo la corsa oppure metterà a disposizione della coalizione, come annunciato in un post, quanto fatto finora?

Al momento il nodo non è stato sciolto, il Pd umbro ha posto il suo coinvolgimento come una delle condizioni, ma la decisione è in mano al diretto interessato, che affida ancora a Facebook il compito di fare il punto.

"Sembra che la questione del candidato in Umbria volga al termine. Da parte mia ricevo da ore telefonate e messaggi di persone arrabbiate per come questa storia si è sviluppata e anche più di qualcuno che non è contento di come sia andata a finire. Comprendo lo sconcerto: ci sono molti elementi abbastanza incomprensibili in ciò che è accaduto nelle ultime settimane e in particolare negli ultimi giorni. Per il momento mi limito a ringraziare chi, in privato ma anche qui su Facebook, ha speso parole lusinghiere nei miei confronti".