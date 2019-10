Taccuino elettorale, Berlusconi torna in Umbria: le visite programmate, cene e incontri con gli umbri

Ultimi giorni di campagna elettorale serratissima in Umbria. Sponda centrodestra per Tesei Presidente: Forza Italia può ancora una volta confidare in Silvio Berlusconi che, stando al programma, ha mantenuto la promessa ai suoi di ritornare per dare la carica ai suoi candidati e cercare di convincere gli indecisi. Il Cavaliere sarà sicuramente - ma il calendario è in via di definizione - ad Assisi (il 23 ottobre prossimo) e il 25 ottobre per la chiusura della campagna elettorale a Terni. L'annuncio è stato dato direttamente dalla senatrice Fiammetta Modena e dall'onorevole Raffaele Nevi.

Il programma della giornata nella città di san Francesco: ore 15 visita privata al Convento Francescano, ore 16, 30 incontro al Coffee break al Borgo Antichi Orti, ore 17,30 passeggiata in centro storico per salutare i cittadini-elettori e infine incontro convinviale con i fan e simpatizzanti di Forza Italia all'Hotel Giotto. La chiusura della campagna elettorale per Silvio Berlusconi è prevista alle 18,30 al cinema Politeama di Terni.