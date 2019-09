Elezioni regionali, Di Maio e Zingaretti "benedicono" la candidatura di Bianconi: "Uomo giusto per l'Umbria che non molla"

La "benedizione" di Vincenzo Bianconi dai vertici nazionali di Movimento Cinque Stelle e Partito democratico arriva attraverso i social network. Luigi Di Maio sottolinea che "Vincenzo è un simbolo dell’Umbria intera, di una comunità che è stata tragicamente e ripetutamente ferita dai terremoti del 2016, ma che non si è lasciata prendere dallo sconforto e si è rimboccata subito le maniche. Una persona che non ha mai chinato la testa di fronte alle difficoltà e che si è messa sempre a disposizione della sua gente".

"Una persona super competente, che non si arrende mai, che conosce e ama l’Umbria - aggiunge ancora - Un uomo risoluto e tenace che seppur nelle difficoltà non ha mai perso la determinazione e il coraggio per consentire ai cittadini umbri di risorgere. La persona giusta per ricucire quel rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini che in Umbria, dopo lo scandalo sulla sanità, oramai sembra perso. L’Umbria può ripartire da Vincenzo, da quei luoghi che sono stati tremendamente segnati dalle tragedie del terremoto. Noi ci siamo e lo sosterremo con lealtà in campagna elettorale e poi in Giunta e consiglio regionale sui punti del programma. Quella che inizia oggi è una nuova sfida, una nuova avventura".

"Vincenzo Bianconi è la persona giusta al posto giusto per ricucire quel rapporto di fiducia tra le istituzioni e i cittadini umbri, che è venuto meno dopo lo scandalo sulla sanità” gli fa eco il deputato umbro Cinque Stelle, Filippo Gallinella, che aggiunge: “Bianconi è un imprenditore di rilievo nel settore della ricezione turistica di Norcia, tanto da vincere premi internazionali straordinari, e proprio da lui che vive nei luoghi segnati dalle tragedie del terremoto e che non ha mai chinato la testa di fronte alle difficoltà mettendosi sempre a disposizione della sua gente, può ripartire il rilancio di quelle zone martoriate e dell’Umbria intera, grazie alla sua passione e alle sue competenze. Il nostro obiettivo è fare gli interessi dei cittadini e sono convinto che quella che abbiamo fatto sia la proposta migliore possibile. Per questo continueremo a stare tra la gente insieme a Bianconi, ai nostri portavoce, ai nostri attivisti e a tutti gli umbri che decideranno di darci una mano per rimettere al centro il Cuore Verde d’Italia. Un ringraziamento va al sindaco di Assisi, Stefania Proietti, che con grande responsabilità ha consentito di arrivare a questa soluzione” conclude Gallinella.

In un tweet il leader del Pd, Nicola Zingaretti, ringrazia Bianconi "per la sua scelta". "Una bella e forte candidatura - scrive ancora - Sarà il candidato dell'Umbria, una terra meravigliosa. L'Umbria che non si arrende e che combatte per il suo futuro".

“La candidatura di Vincenzo Bianconi è in grado di ridare all’Umbria speranza di nuove pagine di cambiamento - sottolinea il commissario dei dem umbri, Waler Verini - Lo voglio ringraziare per avere accolto l’invito che gli era stato rivolto e sono sicuro che intorno a lui si potrà creare una forte e ampia coalizione e una grande mobilitazione delle energie della società regionale. Quelle che vogliono ricostruire le zone terremotate e quelle impegnate per il futuro della regione. Voglio ringraziare anche Andrea Fora, che con il suo cammino coraggioso ha aperto la strada ad un progetto civico, sociale, politico cui il Pd ha aderito. Sono convinto che il patrimonio di idee, programmi e risorse umane messo in campo da Andrea Fora possa essere protagonista fondamentale di questa alleanza per l’Umbria, che può rappresentare un contributo per il cambiamento - oltre che di questa regione - anche del Paese. Ora faremo la nostra parte con le idee, le donne e gli uomini del Pd, per Vincenzo Bianconi presidente”.