Regionali, Umbria Civica per Tesei è la casa dei moderati, riformisti e delusi dal centrosinistra: i candidati

Ripetere il successo e il ruolo fondamentale svolto nella coalizione del Romizi bis a Perugia che ha ottenuto il 60 per cento. E' questo l'obiettivo di Umbria Civica - Tesei presidente la lista civica che si coalizzata con la Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lista Tesei. Alla comunali a Perugia, l'esperimento politico portò ad ottenere il 6,2% sorpassando persino Forza italia con i suoi oltre 5200 voti. Attualmente esprime in consiglio comunale il presidente dell'assemblea Nilo Arcudi e il capogruppo Massimo Pici.

A livello regionale l'esperimento politico si ripete con gli stessi valori: un'area liberal-riformista, socialista, centrista e con i delusi del centrosinistra. Si potrebbe definire la gamba più al centro della coalizione di centrodestra. Le parole chiave sono: cambiamento, sviluppo, libertà. In Umbria Civica - rappresentate le varie esperienze territoriali, produttive, professionali, giovanili e di impegno politico della società umbra - ci sono otto donne e dodici uomini, di cui 2 giovani, 3 imprenditori, 7 liberi professionisti, 8 dipendenti di Aziende Private o Enti pubblici. Con 9 candidati che sono attualmente Consiglieri comunali o che hanno avuto esperienze nelle amministrazioni dei propri comuni.

Con esperienze nel sindacato, nelle associazioni di categoria, nello sport, nelle attività del volontariato sociale e culturale. "L'esperimento di Perugia - hanno ribadito gli organizzatori della lista - e il ruolo svolto prima nella coalizione e ora al governo del capoluogo ha destato molto entusiasmo tanto è vero che stiamo raccogliendo tanti volontari e sostenitori che stanno svolgendo un grandissimo lavoro e che ci danno un incredibile supporto".

ECCO CHI SONO I CANDIDATI

BELCAPO DONATELLA

Nata ad Orvieto l’11.03.1968. Ha conseguito il diploma di ragioniere e poi ha frequentato gli studi di design della facoltà di architettura. Imprenditrice nel settore dei servizi Wedding planner. Ha portato avanti vari incarichi nel sindacato artigianale della CNA ed è stata responsabile del settore donne di CNA . Eletta consigliere comunale di Orvieto nel 2004, nel 2009, nel 2014 e nel 2019. Madre di una bambina e appassionata di design e di viaggi

CARCANI BARTOLI MASSIMO

68 anni di Foligno, imprenditore. Sin da giovanissimo ha praticato diversi sport agonistici, all’età di 19 anni ha abbinato agli studi una formazione imprenditoriale. Ha avuto esperienze in diversi settori senza mai abbandonare la Farmacia di famiglia che negli ultimi anni ha sviluppato creando un gruppo. Conduce con passione un’Azienda di agricoltura Biosostenibile. Presidente di un Associazione culturale.

AMICI ALESSANDRO

61 anni - medico ospedaliero anestesista. Da oltre trenta anni si occupa di terapia del dolore e di cure palliative. Dopo una lunga militanza di otto anni all'interno della sinistra esce dal PD ed promuove la costituzione della lista civica “TuttiperNarni”. Da allora continua la sua azione politica come Capogruppo di “TuttiperNarni” nel Consiglio Comunale di Narni.

ANTONELLI FRANCESCA

Nata a Foligno, 45 anni, una formazione tecnica e una laurea conseguita presso lo IULM di Milano in Pubbliche Relazioni e Marketing che hanno costituito la base su cui si fondano le competenze acquisite negli anni di lavoro come Marketing & Innovation Manager in diverse realtà nazionali e internazionali. Non meno importante, l’esperienza e la consapevolezza derivante dall’essere madre di quattro figli..

ARCUDI NILO

Laurea in Economia e Commercio conseguita presso la LUISS di Roma, indirizzo Economico – Aziendale con specializzazione in Marketing. Dipendente Unipol Banca, sede di Perugia Dal maggio 2004: Dal 2014 -Funzionario presso Istituto di Credito, Corporate e Sviluppo (Area Umbria/Toscana). Dal 2004 al 2014 Vice sindaco di Perugia.

Dal 2019 Presidente del Consiglio Comunale di Perugia Nella sua attività politica ha anche ricoperto i seguenti incarichi: Presidente ATO 2 (Ambito Territoriale Ottimale) dei rifiuti. Consigliere di amministrazione della Scuola di giornalismo RAI, sede di Perugia. Componente del direttivo nazionale Associazione Nazionale Comuni Italiani. Vice Presidente della commissione Servizi Pubblici Locali ANCI Nazionale. Vice Presidente Regionale di ANCI Umbria.

CAMBIOTTI ERNESTA

Eugubina, 60 anni, sposata, ha un figlio. Esercita la professione di Ragioniere Commercialista, Revisore Legale, Revisore dei Conti degli Enti Locali. Collabora con una testata giornalistica on line. Cattolica, impegnata da sempre nel sociale, si dedica, in particolare, alla difesa e tutela degli animali e dell’ambiente. E’ presidente di un’Associazione animalista e I° dirigente di un nucleo Provinciale di Guardie Eco Zoofile. Tra le tematiche che le stanno a cuore anche la disabilità.



CARROZZA MICHELE

Nasce a Foligno il 7 novembre 1971 ma é stato sempre residente a Magione. Sin da ragazzo coltiva la passione per l’impresa di Famiglia nel settore della Termoidraulica, la passione per la Politica, e la passione per l’Automobilismo da Corsa, in tutti i suoi ruoli, da Pilota di monoposto fino alla Dirigenza Sportiva.La prematura scomparsa del Padre in età giovanile, lo costringe ad abbandonare gli studi e l’attività di Famiglia, temporaneamente. Dal 1998 inizia a lavorare nel settore tributario presso il Comune di Magione diventandoesperto in tributi locali.Negli anni successivi la propria Famiglia sposta i propri interessi aziendali nel settore delle Energie Rinnovabili. Nel 2019 è stato Candidato Sindaco a Magione in una Lista Civica appoggiata dal Centrodestra. Attualmente é impegnato nel mondo Civico.

CECCOTTI GIOVANNI

Nato a Terni il 27/12/1965 – 1 figlio, Tommaso (32 anni) 1988: Laurea in Economia e Commercio - Università LUISS di Roma; Dottore commercialista, revisorecontabile, consulenteaziendale; Dal 2009: Fondatore e Presidentedella Lista Progetto TerniCivica; Dirigente Industriale (Thyssenkrupp, SocietàdelleFucine, 3i ), attualmente svolge attività di Consulente Direzionale nell’ambito della gestione e sviluppo di aziende industriali e commerciali; Servizi Aziendali Avanzati nel campo del Business Management e dell’Innovazione tecnologica; Finanza agevolata regionale, nazionale e comunitaria;formazione e consulenza per lo start-up di nuove iniziative Imprenditoriali;

Dal 2015 Membro del Consiglio Direttivo di Federmanager Terni;Dal 2016 al 2018 membro del Consiglio Direttivo di FIAVET - Confcommercio Umbria;Dal 2010 al 2016 socio fondatore e membro del Consiglio di Amministrazione del POLO delle Energie Rinnovabili di Perugia, filiera regionale delle aziende operative nel settore delle energie; Dal 2010 al 2013 membro del Consiglio Direttivo della Sezione Aziende Metalmeccaniche di Confindustria Terni;Dal 2009 al 2014 membro del Comitato Nazionale Promotore delle RETI di Impresa di Confindustria; Dal 1991 ha ricoperto vari incarichi quale membro del Collegio Sindacale e Revisore dei Conti.

COSTANTINI SARA - 24 anni, nasce a Terni, il 27.02.1995. Nel giugno 2013, per meritiscolastici, prendeparte ad un corso di economia e dirittopressol’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, suinvitodellaStessa. Nel giugno 2014 consegue la maturità superiore con il massimo dei voti. Laureanda in Economia e Management pressol’Università Sapienza di Roma. Nel 2018 viene assunta come impiegata, con ruolo di “production controller”, presso una Multinazionale sita nel territorio umbro. In precedenza, esperienza lavorativa in ambito amministrativo presso importante realtà dell’Umbria, operante nell’intera Regione. Possiedeottime conoscenze linguistiche (inglese livello B2 – tedescolivello A2) ed informatiche. Nel 2017, risultata vincitrice, con un breve saggio, scritto in occasione della partecipazione ad un concorso a livello nazionale, sulla tematica del “FinTech”; conseguentemente pubblicato in una apposita raccolta da Gangemi Editore. Nel 2016 ha prestato attività di volontariato presso il Comune di Narni, collaborando alla realizzazione di diversi progetti.



DEL CORTO MARTA

Nata e residente a Città di Castello (PG). Attività lavorativa attuale: Funzionario Amministrativo, Comune di Monterchi (AR) Responsabile Area Demografico Statistica, promozionale, Attività produttive, Vigilanza, Socio-Assistenziale, Scuola, Cultura, Sport e Tempo Libero. Iscritta dal 2012 all'Albo Avvocati sezione speciale per pubbliche amministrazioni del Foro di Arezzo. Responsabile del Servizio di Polizia Municipale Unificato dell’Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana dal 01.01.2012. Dal 01.01.2015 in comando parziale presso la Centrale Unica di Committenza CUC - dell'Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana. Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Perugia; Diploma di specializzazione per le professioni legali anno 2006, Università degli Studi di Perugia, durante la cui frequenza ha avuto la possibilità di svolgere l’attività formativa (stage) di P.M. Onorario presso il Giudice di Pace di Perugia e sezioni distaccate; Corsi di formazione continua in: Appalti Pubblici, Servizi Demografici, Semplificazione Amministrativa ed Anticorruzione. Impegnata attivamente nel volontariato.

DI CINTIO ANTONIO - 41 anni, risiede a Spoleto ed è chirurgo presso l’Ospedale Santa Maria di Terni. Laurea in Medicina e Chirurgia con il massimo dei voti, si specializza in chirurgia generale presso l’Università degli Studi la Sapienza. Master con esperienzalavorativa di due anni a Berlino. Buona conoscenza della lingua inglese e del tedesco. Sposato e padre di due figlie di 4 e 6 anni. Eletto consigliere comunale di Spoleto nelle elezioni amministrative del 2018 nella lista civica Rinnovamento per Spoleto in quota maggioranza.

GAGLIARDI FRANCESCO - 44 anni, avvocato. Candidato del centrodestra a sindaco di Gubbio nel 2014. Consigliere comunale e presidente della Commissione Cultura e Affari Sociali nel quinquennio 2014/2019

GENTILE ANITA - Nata a Torino il 01 novembre 1978, Dopo aver conseguito la maturità scientifica, si è laureata con il massimo dei voti in Scienze Politiche indirizzo politico-amministrativo presso l’Università degli Studi di Torino. Ha svolto il praticantato presso uno studio di consulenza del lavoro di Perugia e subito dopo si è dedicata all’apertura di un’attività ricettiva denominata “Centova” di cui gestisce, insieme alla sua famiglia, la parte alberghiera. Sposata dal 2001 con Vincenzo, segretario generale Cisal Umbria e Vigile del Fuoco, ha quattro figli. Da undici anni fa parte della Comunità Magnificat di Perugia, dove svolge servizio di ascolto e di accompagnamento. E’ tra i soci fondatori di un’Associazione a tutela di donne e minori vittime di violenza nata in seno all’esperienza della Casa della Tenerezza di Perugia.

GRASSELLI WERTER - Nato a Valfabbrica (PG) il 06/12/1971. Nel 1991 ha conseguitoil Diploma di Geometra Pressol’istitutoTecnico per Geometri R. Casimiri – GualdoTadino (PG). Lavora inUMBRA ACQUE S.p.a. Gestione servizi idrici come dipendente a TI con mansioni di Addetto GIS. E’ stato Consigliere ComunalenellaCittà di Valfabbrica dal 2010 al 2019 dove dal 2010 al 2013 è stato presidente della II Commissione Consiliare LL.PP e Consigliere della Comunità Montana Alto Chiascio. Dal 2013 al 2015 Assessore ai LL.PP. . Dal 2015 al 2019 è stato Vice Sindaco con delega al Turismo, Cultura, SviluppoEconomico,Viabilità e Commercio

MANINI LUISA - Umbra dalla nascita, avvocato iscritta all’ordine degliavvocati di Perugia dal 2005. Esperta in diritto di famiglia e minorile. Professionista attiva nel sociale e candidata centro-destra elezioni comunali 2017 del Comune di Deruta.

MANSUETI MASSIMO - Laureato in scienze della formazione professionale. Dal 2000 responsabile del Centro di Formazione Professionale di Terni. Dal 2015 responsabile dei centri di formazione professionale di Terni , Narni e Orvieto. Dal 2018 a seguito del trasferimento delle funzioni dalla Regione Umbria ad ARPAL - UMBRIA Dipendente ARPAL.

MASTALIA ROBERTO - Avvocato cassazionista, esperto in medical mal practice, Presidente della Camera Civile di Perugia e dell’associazione AURET, Autismo,Ricerca e Terapie. Alla fine degli anni 80 ha prestato servizio nell’Arma dei Carabinieri come ausiliare, quindi come sottoufficiale (38°corso) e quindi come cadetto all’Accademia Militare di Modena (170° corso) fino al congedo per poi intraprendere gli studi in giurisprudenza presso l’Università di Perugia dove si è laureato. Durante gli studi ha collaborato, come corrispondente, con varie testate giornalistiche quali La Nazione, Il Messaggero, Il Corriere dell’Umbria, Il giornale dell’Umbria. E fondando il periodico Fatti & opinioni. Ha maturato esperienze amministrative avendo ricoperto la carica di Consigliere Comunale e capogruppo di maggioranza presso il Comune di Valfabbrica e di Consigliere della Comunità Montana Altochiascio. Vive a Foligno ( in precedenza ha vissuto ad Umbertide e a Valfabbrica)

ORAZI LUIGINO - E’ stato consigliere comunale ad Umbertide dal 2004 al 2017. Eletto nel 2004 nellliste del Psi, ha dedicato poi dal 2006 il suo impegno politico nel movimento civico locale all'opposizione dei vari governi a guida Pd che si sono succeduti. Ha dedicato il suo impegno per la tutela deicittadini in campo ambientale, sanitario e della sicurezza. Nel 2018 si è di nuovo candidato a livello comunale per una lista civica, dichiarando poi in sede di ballottaggio il suo appoggio al candidato sindaco di Umbertide di centro-destra. A livello professionale riveste il ruolo di coordinatore del reparto “Radiologia-Diagnostica per immagine” del presidio ospedaliero Città di Castello-Umbertide.

RANIERI FRANCESCO - Residente a Marsciano, età 34 anni. Lavora presso un’ industria del settore chimico. Impegnato negli eventi sportivi e musicali con l’hobby della lavorazione del legno.

ROSSI GIGLIOLA - Nata ad Assisi nel 1974. Laureata presso la Facoltà di Giurisprudenza nel 2000. Abilitata all’esercizio della professione Forense nel 2003. Avvocato in materia Civile, Penale e Volontaria Giurisdizione, in particolar modo in considerazione della sua sensibilità del sociale, dal 2016, è iscritta all’elenco Amministratori di Sostegno presso il Tribunale di Spoleto. Mamma e moglie da dodici anni.