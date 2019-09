Elezioni regionali, in attesa della decisione di Di Maolo, il Pd rinnova il mandato a trattare al commissario Verini

In attesa che scolga le riserve Francesca Di Maolo, indicata come la candidata che può mettere d'accordo Dem e Movimento 5 stelle, il Pd torna a confrontarsi. Nella mattinata di oggi, sabato 21 settembre, l'assemblea regionale ha affrontato il tema caldo delle elezioni regionali, con l'orologio si avvia a compiere gli ultimi giri di lancetta.

Il candidato in primo luogo, ma anche la composizione delle liste e l'eventuale composizione della giunta. Con il capo politico dei Cinque stelle che vuole un civico come candidato, Di Maolo farebbe al caso, candidature completamente rinnovate e un esecutivo non politico e di esperti.

La candidatura di Andrea Fora, sostenuto proprio dal Pd, sembra essere sfumata, ma non la sua figura. Da valorizzare magari nella lista. L'assemblea ha quini dato mandato al commissario Verini e al segretario nazionale ZIngaretti di portare avanti ancora la trattativa con l'obiettivo di trovare un'intesa quanto prima.

Una situazione ancora in pieno movimento insomma, e il tempo stringe sempre di più.