Elezioni regionali, a Foligno il primo "incontro" tra Tesei e Bianconi

Una stretta di mano all'ingresso dell'auditorium di San Domenico a Foligno prima di andare ad ascoltare e parlare di agricoltura in Umbria davanti agli imprenditori del settore. Avviene qui il primo incontro tra Donatella Tesei, candidata del centrodestra alla presidenza della Regione, e Vincenzo Bianconi, il nome intorno al quale si sono trovati Partito democratico e Movimento 5 stelle.

Con le liste chiuse o quasi e prossime ad essere consegnate, la campagna elettorale entra di fatto nel vivo. E si concentra sulle richieste concrete di un settore che riveste ancora un ruolo centrale per la regione, l'agricoltura appunto, per la quale c'è già una prima importante scadenza, quella della Pac per il 2021-2027 e quindi il Psr. Necessità di programmazione e pianificazione determinante per gli agricoltori, stretti tra la sostenibilità, ambientale ed economica, e la necessità di un modello di sviluppo solido e in grado di proiettarsi nel futuro.