Elezioni Regionali 27 ottobre 2019, Salvini: "Stanotte a Roma rifletteranno. Grazie agli umbri"

È un Matteo Salvini euforico quello che poco dopo la mezzanotte fa il suo primo commento sul voto regionale in Umbria, che secondo i primi exit poll porterà la coalizione di centro-destra guidata da Donatella Tesei al governo dell'Umbria.

"Introduco la persona più importante (e indica la Tesei, ndr) - ha detto il leader della Lega dall'Hotel Fortuna di Perugia, quartier generale del comitato elettorale della Tesei -. Sono contento per chi aspettava da 50 anni questo cambiamento e ripenso ai giorni passati in questo giorni in Umbria. Donatella è data al 60%, per fortuna gli umbri hanno potuto esercitare il diritto di voto negato ad altri ma presto ttocherà anche agli emiliano-romagnoli e poi a altri. Ora la governatrice si potrà dedicare alle strade, all'aeroporto, al Frecciarossa,alla riorganizzazione della sanità ma prima concediamoci, dopo 50 anni, una notte di gioia perché la sinistra aveva preso l'Umbria per il suo territorio sperimentale. La Lega si conferma prima partito e questo risultato è la dimostrazione che le manovre di palazzo non danno risultati. Questa è una lezione di democrazia, di onestà, di umiltà e di orgoglio che Pd e Cinque Stelle si ricorderanno a lungo, così come Conte che ha sminuito il voto degli umbri ed è un 'omino'. È una giornata straordinaria di rivoluzione pacifica e straordinaria per l'Umbria, con una grande affluenza che dimostra come gli italiani hanno voglia di votare. Stanotte qualcuno a Roma avrà qualcosa su cui riflettere e dovrà già sentirsi abusivo, perché gli italiani non amano il poltronismo. Questa vittoria è clamorosa, evidente e bella".