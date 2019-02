Provincia di Perugia, elezioni per il nuovo consiglio: vince il centrosinistra, tutti i nomi degli eletti

Affluenza del 71,20%, con il centrosinistra che tiene e il centrodestra che avanza. Domenica 3 febbraio, a centro fiere di Bastia Umbra, si sono svolte le elezioni provinciali per il rinnovo del consiglio della Provincia di Perugia. Lo spoglio è iniziato alle 20.45, a urne chiuse dopo la giornata elettorale.

Ecco i risultati del nuovo consiglio provinciale di Perugia, con tutti i nomi degli eletti. Con il 57,1 per cento dei voti, la lista "Provincia Democratica Civica Riformista" ha prevalso su "Provincia Libera", che ha ottenuto il 42,9%.

Rispetto alla precedente composizione del Consiglio Provinciale il centrosinistra passa da 9 a 7 seggi, mentre il centrodestra da 3 a 5.

La composizione, provvisoria, del nuovo Consiglio Provinciale di Perugia: per Provincia Libera: Jacopo Barbarito (Giano dell’Umbria), Giovanni Andrea Lignani Marchesani (Città di Castello), Claudia Luciani (Perugia), Marcello Rigucci, Piero Sorcini (Perugia).

Per Provincia Democratica Civica Riformista: Roberto Bertini (Marsciano), Erika Borghesi (Perugia), Stefano Ceccarelli (Gubbio), Gino Emili (Cascia), Federico Masciolini (Assisi), Letizia Michelini (Monte Santa Maria Tiberina), Sadro Pasquali (Passignano sul Trasimeno). Oggi, a Perugia, la proclamazione ufficiale degli eletti.