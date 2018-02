Elezioni, presentate le liste di + Europa con Emma Bonino: "Dalla parte di Bruxelles, per la società multietnica, contro i muri"

Le lliste elettorali della Camera e del Senato della circoscrizione Umbria “+Europa con Emma Bonino” sono state ufficialmente presentate questa mattina da Alessandro Massari, presidente del Comitato nazionale di Radicali Italiani, l’on. Roberto Capelli, del Centro Democratico di Tabacci e il senatore Gianfranco Spadaccia. In primo piano gli interventi di due candidate di cittadinanza italiana ma di origine indiana e albanese, Kamaljeet Kaur e Elona Gaxha, che sono state definite due candidate non solo simboliche ma rappresentative di una componente fondamentale della società e dell’economia italiana. Hanno anche parlato i candidati Irene Abigail Piccinini, Michele Berloco e Simona Bruschi.

Nel corso della presentazione del programma, è stato ribadito che la scelta del nome +Europa accompagnato dalla presenza nel simbolo del nome di Emma Bonino esprime l’esigenza di porre al centro della questione elettorale la scelta fra chi intende andare avanti con il rafforzamento dell’unità europea e della sua democrazia e chi ci propone invece di tornare indietro alle identità e alle chiusure nazionali e nazionalistiche, con i pericoli di indebolimento civile ed economico di divisione e di impoverimento; tra chi difende la nostra società aperta e chi invece intende chiudere frontiere ed erigere muri.

I candidati della lista hanno in particolare rivolto un appello a tutti coloro che hanno la tentazione dell’astensione, e particolarmente ai giovani, perché non rinuncino a esercitare il loro diritto e a imporre con il loro voto il cambiamento. La lista rivendica con forza di essere l’unica a ritenere che le risorse che possono essere recuperate e investite produttivamente debbano essere prioritariamente investite nel lavoro, e in primo luogo nell’occupazione giovanile.