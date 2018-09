Elezioni a Perugia, Forza Italia giura fedeltà alla Lega: "Siamo alternativi alla sinistra e al Pd"

Attenti a dire Nazzareno, Patto del Nazzareno, specialmente all'alba della corsa alle elezioni amministrative 2019. E a Perugia, ovviamente. Il "dove c'è il Pd non c'è la Lega" di Virginio Caparvi è l'unghia sulla lavagna di Fiammetta Modena, Responsabile Enti Locali Forza Italia Umbria.

L'ipotesi di accostamento tra il Partito Democratico e Forza Italia in chiave elettorale (e addirittura al sindaco Romizi) fa saltare sulla sedia il senatore eletto in Umbria, proprio grazie all'alleanza con la Lega, il 4 marzo, giorno del cappotto. Perché, bene ricordarlo, il 2019 è l'anno delle amministrative, ma il 2020 è quello delle regionali. Il bersaglio grosso e succulento, ultimo baluardo politico del centrosinistra in Umbria: "Siamo sicuri che gli amici della Lega e di Fdi saranno con noi, impegnati a costruire e non a agitare spettri, tipo in Nazzareno, morti e sepolti come il Partito democratico", scandisce Fiammetta Modena, per rassicurare l'alleato Lega e scacciare fantasmi pericolosi. Il sì con riserva del Carroccio nei confronti di Romizi è comunque un campanello d'allarme. C'è chi gravita e chi ha tanta, tanta massa. Pardon, voti.

E ancora: "La Lega è sempre stata al nostro fianco, quando abbiamo perso e quando abbiamo vinto, nella buona e nella cattiva sorte. Ha vissuto con noi questa lunga battaglia che sta liberando la nostra regione, comune per comune, città per città. Una battaglia che ha attraversato intere generazioni e ha visto crescere una classe dirigente, alternativa alla sinistra, in tutte le realtà". E poi la storica presa del capoluogo, quattro anni prima dell'assalto a Terni: "Perugia con Andrea Romizi è stata la vittoria simbolo, uno snodo, un evento entusiasmante che ha motivato migliaia di persone nella nostra regione".

Quindi, le coccole di coalizione: "Le alleanze con la Lega, Fratelli d'Italia, le liste civiche che lavorano per l’alternativa alla sinistra non sono mai state in discussione". Poi, in rapida successione, il monito: "Farlo significherebbe tradire e deludere il lavoro di persone che hanno dedicato una vita al progetto dell’Umbria Libera".

E pure il piazzamento politico ed elettorale di Forza Italia (il riferimento è alle amministrative di Perugia e anche alle Regionali) : "Forza Italia, come sempre, svolgerà un ruolo essenziale: quello di collante della coalizione, di ponte verso l’elettorato che va dal Pd alla Lega, essenziale per vincere le prossime sfide". E visto che il segretario Caparvi aveva detto sì ai voti e no ai veti per la corsa a Palazzo dei Priori, la Modena dispensa cioccolatini: "Siamo contenti di poter affrontare questa nuova fase elettorale con il contributo di tutte le forze politiche da sempre alleate. Contributo di uomini e di idee che da sempre ci caratterizzano: la libertà, la sicurezza, il benessere dei cittadini, ove ognuno ha la propria sensibilità e rispetta quella altrui". Ci si vedrà al tavolo senza concertazione battezzato da Pillon?