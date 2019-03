Elezioni a Perugia, Giubilei (Centrosinistra): "In centro non con l'auto ma con un trasporto pubblico su misura"

"Rivitalizzare il centro storico non aprendo all’invasione di auto e alla sosta selvaggia, ma puntando su un sistema intelligente di trasporto pubblico per riportare le persone a frequentare l’acropoli": è questo l'obiettivo del candidato a sindaco del centrosinistra, Giuliano Giubilei, che ha incontrato alcuni esponenti dell'associazione commercianti dell'acropoli.

Giubilei su questo punto resta fedele alla linea della sinistra passata: ztl dura, auto solo residenti, il sogno di un centro pedonale. Non ha spiegato però qual è la sua ipotesi di trasporto pubblico finalizzata all'incentivo di turisti e cittadini in direzione centro storico. L'unica certezza è che in caso di vittoria cancellerà le molte aperture del sindaco Romizi alle auto e alla sosta in centro. Sè parlato anche dell’esigenza di politiche di incentivo, "per la residenzialità e per la nascita di nuove attività nelle vie abbandonate" e di un nuovo piano di arredo urbano per rendere più belle e funzionale vivere il centro cittadino, della necessità di alzare il livello dell’offerta culturale e massimizzare la portata positiva di grandi e piccoli eventi".

"Nel nostro progetto per Perugia riattiverà un dialogo costante anche con gli operatori del centro storico, che costituiscono una componente fondamentale per lo sviluppo della nostra città": ha promesso all'associazione Giubilei. Tanti buoni propositi ma per gli approfondimenti è necessario aspettare il programma elettorale definitivo.