Elezioni, la Lega in Umbria vuole "prendersi" tutto: "Adesso i Comuni, poi la Regione"

Pronti a “prendersi” tutto. Dopo il boom elettorale, la Lega punta al bersaglio grosso: la Regione. Per arrivarci, però, passeranno anche per le amministrative. Quelle di primavera, poi quelle del 2019. Infine, il 2020: l’anno della verità. O, se volte, “l’anno dello sfratto della Marini”.



“L'Umbria ha bisogno di risposte e noi non vediamo l'ora di mantenere le promesse fatte in campagna elettorale. Dedizione, impegno e costanza saranno le basi da cui partirà la nostra azione politica, come abbiamo già fatto nei comuni che, negli anni, siamo stati chiamati a rappresentare ”. Esordiscono così i cinque parlamentari della Lega Umbria, Luca Briziarelli, Virginio Caparvi , Riccardo Augusto Marchetti, Simone Pillon e Donatella Tesei che, assieme al segretario regionale e senatore Stefano Candiani e al direttivo umbro hanno tracciato, in conferenza stampa, un bilancio sullo storico risultato registrato all’ultima tornata elettorale e gettato le basi per gli appuntamenti futuri: “Abbiamo concluso solo il primo tempo di un’importante partita elettorale che ci porterà al governo della Regione – ha chiarito il senatore Lega Stefano Candiani – l’ottimo risultato conquistato sul campo dalla Lega è il frutto di un lavoro quotidiano che vede nell’ascolto dei cittadini e nella ricerca di soluzioni concrete e realizzabili, la sua priorità”.

E ancora: “Temi fondamentali come l’occupazione, la sanità, la sicurezza e la ricostruzione non possono più aspettare. Abbiamo un programma di governo serio e realizzabile, siamo l’unica vera alternativa al mal governo della sinistra o all’improvvisazione penta stellata. Questo importante traguardo elettorale che ha visto la Lega come unico vincitore in Umbria, successo riconosciuti anche dalla stessa Presidente Marini, è per noi motivo di orgoglio e responsabilità. Un punto di partenza e non di arrivo, uno stimolo per fare sempre meglio a partire dalle elezioni comunali che interesseranno a breve, comuni importanti come Terni, Spoleto, Umbertide, Corciano, Passignano e Trevi che vedranno i nostri parlamentari, segretari cittadini e il direttivo umbro, in prima linea”

Infine, la conclusione: “C’è troppo distacco – dicono - tra istituzioni e cittadini. Dobbiamo costruire ponti sulle paludi lasciate da un Pd sempre più rinchiuso nei suoi tristi palazzi”