Elezioni, il Popolo della Famiglia schiera 200 sacerdoti: "O votate per noi o avrete matrimoni gay, suicidio assistito, droga libera"

"E ricordate nel segreto dell'Urna Stalin non vi vede, Dio sì": gridava questo in un microfono dalla suo campanile il personaggio di Don Camillo di Guareschi sempre in guerra contro i comunisti dell'amico-nemico Peppone, capo dei rossi, sindaco di Brescello e addirittura deputato del Partito Comunista Italiano. L'insegnamento di Don Camillo è stato fatto proprio, a modo loro, dal Popolo della Famiglia presente anche in Umbria per il rinnovo della Camera e del Senato. I vertici del partito Mario Adinolfi, Gianfranco Amato e Nicola di Matteo in attesa di ingaggiare nelle urne il Buon Dio, hanno deciso di andare a prendersi il sostegno dei preti italiani per sponsorizzare il proprio movimento.

L'appello firmato da 200 tra sacerdoti, religiosi e religiose si basa tutto sul messaggio al consenso del partito il Popolo della Famiglia per arginare nella prossima legislatura altre proposte definite contro la vita, contro la fede: la prossima legislatura sarà quella del “matrimonio omosessuale egualitario”, dell’utero in affitto, dell’eutanasia e del suicidio assistito, della droga libera: tutte “sciagure umane”, falsi miti di progresso, proposti agli elettori come simboli di avanzamento e scelte di civiltà. L'appello al voto è poi palese: "Noi Sacerdoti, Religiosi e Religiose, firmatari di questo appello, pregando ed amando il nostro Paese, incoraggiamo tutti i nostri concittadini italiani a conoscere il Popolo della Famiglia e, nel discernimento, ad offrire ogni possibile sostegno, il prossimo 4 marzo, per porre almeno un freno a questa evidente deriva, che vorrebbe “farla finita con l’uomo”.