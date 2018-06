Elezioni, Lega già al lavoro nelle città conquistate con tanto di priorità. Zaffini: "Centrodestra vincente se unito"

“Gli Umbri hanno, di nuovo sfiduciato la Presidente Marini. Il Pd umbro si prenda una pausa di riflessione e si assuma le responsabilità di un fallimento epocale per l’intera classe dirigente”. L’On.Virginio Caparvi Segretario Lega Umbria ha commentato così il successo della Lega che non solo si riconferma primo partito di coalizione ma, che in alcuni casi, sfonda il 29% come accaduto a Terni in questa ultima tornata elettorale.

“E’ innegabile la soddisfazione che abbiamo vissuto vedendo, questa notte, i risultati dei ballottaggi: l’Umbria una volta terra rossa in mano alla sinistra, si sta ribellando al gioco di potere che per decenni l’ha tenuta sotto scacco. Dal 4 Dicembre del 2016, data del referendum costituzionale, il Pd ha registrato solo sconfitte, mentre la Lega ha piantato bene le sue radici cominciando a riscuotere consensi sempre maggiori. Credo che le armi vincenti del nostro partito siano da ricercare nel suo status, ossia un movimento nato per stare tra la gente, ascoltare le istanze cittadine, vivere il territorio attraverso una proposta concreta, trasparente ed umile".

La lega ha già la lista delle cose da fare nei comuni dove ha vinto:"Partiremo da Terni con Leonardo Latini incentivando la sicurezza e combattendo il degrado urbano, continueremo ad Umbertide bloccando una delle moschee più grandi di Italia e mettendo gli italiani al primo posto, restituiremo a Spoleto un’identità politica a partire dall’emergenza lavoro”. Anche Fratelli d'Italia esulta per la vittoria ai ballottaggio dove ha dato il suo contributo eleggendo consiglieri comunali a Terni e a Spoleto.

Il senatore Franco Zaffini ha ribadito l'importanza di una coalizione unita di centrodestra per provare l'assalto alla Regione del 2020. "Squadra che vince non si cambia'. Ci presenteremo con la stessa coalizione che già governa a Perugia, Terni, Spoleto, Todi e in altri Comuni minori. I cittadini premiano la coalizione di Centrodestra che nel nostro Paese è realtà ormai da oltre 20 anni. Al di là delle alchimie che per garantire un governo all'Italia hanno imposto un'alleanza spuria col M5S - conclude Zaffini - a livello locale gli elettori si sentono rassicurati dalla nostra coalizione che alle promesse continua a preferire azioni concrete".