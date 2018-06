Elezioni amministrative, Comuni al voto per scegliere il sindaco: tutti i candidati e le liste

E' tempo di elezioni amministrative. In Umbria sono otto i Comuni chiamati alle urne. Quattro a scadenza naturale, quattro per il crollo delle giunte. Seguendo lo stesso ordine si tratta di Corciano, Passignano, Trevi e Monte Santa Maria Tiberina. Quelle commissariate, invece, sono Cannara, Umbertide, Terni e anche Spoleto, a causa della morte improvvisa del sindaco Fabrizio Cardarelli.

Domani il primo turno. Nei quattro comuni sopra i 15mila abitanti (Corciano, Terni, Umbertide e Spoleto) l'eventuale ballottaggio si terrà il 24 giugno. Un test, seppure in chiave numericamente microscopica, per la conferma delle politiche di marzo - con il cappotto del centrodestra in Umbria – e le elezioni regionali del 2020 per tutti i partiti in campo. Dal Partito Democratico alla Lega, passando per Forza Italia e il Movimento 5Stelle. Tutti hanno qualcosa da verificare.

