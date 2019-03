Elezioni a Marsciano, tre liste civiche per il candidato a sindaco Sergio Pezzanera

La coalizione che sostiene la candidatura di Sergio Pezzanera a Sindaco di Marsciano si è messa ufficialmente in moto sabato 16 marzo, con l'inaugurazione della sede elettorale, ubicata all'imbocco della salita San Giovanni, a due passi dal Comune. L'obiettivo dichiarato è quello di colmare questa distanza il 26 maggio prossimo, con l'aiuto dei cittadini delle frazioni e del capoluogo.

Le tre liste che formano la coalizione (Marsciano per Sergio Pezzanera, Altra Marsciano e Frazioni Unite) si sono ritrovate per un aperitivo, ma soprattutto per fare il punto su tutto ciò che c'è da fare da qui al voto. In calendario, per adesso, tre incontri a Compignano, Spina e nel quartiere di Via Larga, e un pranzo di autofinanziamento – con annessa presentazione delle liste – fissato per domenica 14 aprile.

Sergio Pezzanera, nel frattempo, ha iniziato a presentarsi a militanti, simpatizzanti e cittadini durante l'inaugurazione della sede (ufficialmente la presentazione alla cittadinanza del programma edella coalizione è fissata per venerdì 5 aprile presso la sala Capitini). “Tra poco partiremo con la campagna elettorale vera e propria – ha detto il candidato – ma intanto siamo felici di vedere tanta gente interessata al nostro progetto. I programmi, che sono il nostro vademecum per avere la fiducia della gente, sono già in circolazione on line sui nostri canali e a breve li distribuiremo sul territorio”.

Mercoledì 20 marzo, dunque, il primo impegno sul territorio presso la sala della Filarmonica di Compignano (ore 21:00) con il candidato Fabio Fiadrini. Martedì 26 sarà la volta di Spina, allapresenza di Giulio Rinaldi. Il primo trittico di incontri si concluderà a Via Larga, insieme a Gloria Coletti. Agli incontri saranno presenti anche il consigliere Yuri Capoccia ed il candidato sindaco Sergio Pezzanera.