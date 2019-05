Elezioni, Verini carica i suoi: "Il Partito Democratico è ancora in piedi e a testa alta"

Per il commissario del Partito Decratico dell'Umbria, Walter Verini, la tornata elettorale del 26 maggio non è andata malissimo: “Per un giudizio complessivo, occorre attendere naturalmente il dato delle comunali - spiega - . Si può dire intanto che Il risultato umbro delle europee appare in linea con quello nazionale".

E ancora: "La Lega, approfittando della tendenza generale, consolida le sue posizioni, anche a scapito di altre forze del centro-destra, e anche se in certe realtà il risultato è molto al di sotto. I Cinque Stelle confermano il deludente insediamento".

Non è finita. Capitolo Pd, travolto dall'inchiesta sanità e dal 'caso' delle dimissioni della Marini: "Ma vorrei dire che il risultato del Pd, di grande importanza a livello nazionale, conferma che il partito e il centrosinistra in Umbria sono in piedi. Sono a testa alta e in grado, nonostante quanto accaduto in questo mese, di reggere le sfide e scrivere una nuova pagina per un partito aperto e rinnovato, per un centrosinistra che prenda il meglio della propria tradizione di governo e innovi, anche radicalmente, quello che c’è da cambiare”.