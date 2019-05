ELEZIONI COMUNALI Affluenza alle 12 provincia Perugia: tutti i dati dei comuni

L'affluenza alle Comunali 63 comuni al voto si attesta in provincia di Perugua intorno al 21,5%. Manca solo Marsciano all'appello. Grande Affluenza nell'Umbria terremotata: a Norcia e Preci superato il 30 dell'affluenza. I peggiori al momento Magione 18,51%, Fossato di Vico 18,53, Scheggia e Panicale al 19 per cento. Le grandi città tra il 20 per cento di perugia e il 23 di Foligno.

ECCO I DATI DEI 63 COMUNI AL VOTO PER ELEGGERE SINDACI E CONSIGLI COMUNALI

Comune ALLE 12

BASTIA UMBRA 20,85

CAMPELLO SUL CLITUNNO 25,58

CASTEL RITALDI 30,54

CASTIGLIONE DEL LAGO 21,66

CERRETO DI SPOLETO 23,66

CITERNA 24,20

CITTA' DELLA PIEV 20,25

COLLAZZONE 23,65

COSTACCIARO 21,98

FOLIGNO 22,92

FOSSATO DI VICO 18,53

FRATTA TODINA 24,20 - - -

GIANO DELL'UMBRIA 23,67 - - -

GUALDO CATTANEO 22,39 - - -

GUALDO TADINO 22,13 - - -

GUBBIO 20,08 - - -

LISCIANO NICCONE 20,22 - - -

MAGIONE 18,51 - - -

MARSCIANO N.P. - - -

MASSA MARTANA 22,61 - - -

MONTE CASTELLO DI VIBIO 25,14 - - -

MONTEFALCO 21,44 - - -

MONTONE 21,31 - - -

NORCIA 30,52 - - -

PACIANO 20,78 - - -

PANICALE 19,58 - - -

PERUGIA 20,84 - - -

PIEGARO 22,34 - - -

PIETRALUNGA 25,91 - - -

POGGIODOMO 26,32 - - -

PRECI 32,65

SAN GIUSTINO 22,37

SANT'ANATOLIA DI NARCO 27,35

SCHEGGIA E PASCELUPO 19,56

SCHEGGINO 22,08

SELLANO 21,88

SIGILLO 22,43

SPELLO 21,26

TORGIANO 22,18

TUORO SUL TRASIMENO 22,78

VALLO DI NERA 28,33