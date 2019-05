Elezioni comunali 2019, la diretta dello spoglio in tempo reale: tutti i risultati

Ore 13.15 - Il commissario del Pd dell'Umbria, Walter Verini, commenta così la tornata elettorale del 26 maggio: “Per un giudizio complessivo, occorre attendere naturalmente il dato delle comunali. Si può dire intanto che Il risultato umbro delle europee appare in linea con quello nazionale. La Lega, approfittando della tendenza generale, consolida le sue posizioni, anche a scapito di altre forze del centro-destra, e anche se in certe realtà il risultato è molto al di sotto. I Cinque Stelle confermano il deludente insediamento. Ma vorrei dire che il risultato del PD, di grande importanza a livello nazionale, conferma che il partito e il centrosinistra in Umbria sono in piedi. Sono a testa alta e in grado - nonostante quanto accaduto in questo mese - di reggere le sfide e scrivere una nuova pagina per un partito aperto e rinnovato, per un centrosinistra che prenda il meglio della propria tradizione di governo e innovi, anche radicalmente, quello che c’è da cambiare”.

Ore 13.00 - Il record delle comunali 2019, in provincia di Perugia, lo detiene Vallo di Nera: affluenza che tocca quota 84,67%. Incredibile ma vero, si è registrata comunque una flessione rispetto al 2014, anno in cui si recò alle urne l'87,58% degli aventi diritto al voto. Qui tutti i dati sull'affluenza di ieri, domenica 26 maggio, comune per comune.

Ore 12.50 - Nel 2014, a Perugia successe l'incredibile. Il candidato sindaco del Pd, Wladimiro Boccali, fu sconfitto al ballottaggio da Andrea Romizi, consigliere comunale di Forza Italia.

Ore 12.41 - Nel 2014, in provincia di Perugia, le elezioni comunali decretarono questi risultati: ecco come andarono le amministrative.

Ore 12.36 - Dopo il risultato alle elezioni Europee, esulta la Lega: "Se i dati verranno confermati, l'Umbria è la quarta regione in Italia per percentuale di voti Lega che si attesta primo partito stabile". Il Segretario regionale Umbria, Virginio Caparvi, interviene all'indomani del voto alle Europee: "E' una Lega che va fortissimo nei comuni dove già amministriamo come Umbertide, Todi, Terni, Attigliano, Spoleto, Nocera Umbra e anche questo è un dato da tenere in considerazione nell'ottica del buon governo che riusciamo a garantire nei territori. L'Umbria ha voglia di futuro, di prospettive e si vuole liberare del giogo oppressivo delle sinistre che hanno di fatto impoverito questa terra e che oggi vogliono ancora mantenere il potere. Noi grazie al popolo sovrano ci poniamo umilmente al servizio della cittadinanza per dare futuro e per dare ragione ai nostri giovani di vivere e rimanere in questa meravigliosa terra. Un grazie a Matteo Salvini, l'uomo della provvidenza in questo caso e un grazie a tutti gli eletti parlamentari, i candidati che si sono spesi alle elezioni europee e comunali, i militanti e tutti coloro che hanno lavorato dietro le quinte, perché questa è una vittoria di squadra e la squadra fa la differenza".

Ore 12.32 - A Perugia, il sindaco uscente e candidato, Andrea Romizi, seguirà lo spoglio prima a casa e poi al Comune di Perugia. Il candidato del centrosinistra, Giuliano Giubilei, seguirà lo spoglio nel suo comitato elettorale in via dei Priori.

Ore 11.41 - Ieri, nel seggio di Santa Lucia a Perugia, si è verificato il caso anomalo del 'santino elettorale' abbandonato al seggio. La candidata Roberta Ricci della Lega ha presentato una denuncia contro ignoti. Immediato l'intervento del presidente di seggio e della polizia.

Ore 11.30 - Tutti i dati dell'affluenza definitiva per le comunali 2019, comune per comune, in provincia di Perugia.

Ore 11.21 - L'affluenza definitiva per le comunali 2019 in Umbria (registrata alle 23 di ieri) è del 71,49% (contro il 72,67% delle elezioni precedenti). In provincia di Perugia è al 71,16%, in quella di Terni è al 73,57%.

Ore 11.18 - Intanto ci sono già dei sindaci eletti in provincia di Perugia. Quattro, in particolare, i candidati unici che hanno già addosso la fascia tricolore.

Ore 11.15 - Dopo le elezioni europee, tocca alle amministrative. Alle 14 inizierà lo spoglio delle comunali per 63 municipi in tutta l'Umbria: 41 in provincia di Perugia, 22 in quella di Terni.

Ore 11.10 - Ieri, nonna Luisa, ha battuto un altro recordo. A 108 si è recata di nuovo al seggio per votare. Lo fa, ininterrottamente, dal 1946. Ai ragazzi ha detto "non snobbate le elezioni, è il modo per far sentire la propria voce".

