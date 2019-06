Elezioni comunali, Belloni mister preferenze della Lega in provincia di Perugia

Neanche a Perugia hanno fatto meglio. Tuteri si è fermato a 439, vertice della lista del Carroccio nel capoluogo. Il mister preferenze per la Lega Umbria alle elezioni comunali del 26 maggio in provincia di Perugia è Corrado Belloni: 519 voti. Ironia delle urne, è comunque all'opposizione a San Giustino: "Leghista doc e perugino di adozione - spiega la Lega - , Corrado ha collezionato in anni di esperienza amministrativa come consigliere di opposizione a San Giustino, suo comune di origine, un numero sempre più crescente di consensi personali passando dalle 201 preferenze del 2009 alle 332 del 2014 fino alle 519 registrati nell’ultima tornata elettorale".

“Vorrei ringraziare le centinaia di persone che hanno creduto in me – precisa il neo consigliere comunale della Lega – dimostrandomi fiducia per la persona che sono e per il mio operato, in tutti questi anni di ferma opposizione contro un Pd sempre molto concentrato su se stesso e lontano dalle esigenze dei cittadini. Anche in questa legislatura, più forte di prima grazie ai san giustinesi, cercherò di portare le istanze dei cittadini in consiglio comunale a partire dalle frazioni, fino ai problemi del centro storico. Prima gli italiani nelle case popolari e nei contributi comunali sarà la mia battaglia principale assieme alla viabilità e alla sicurezza: ci vorrà tempo ma ci sono tutti i presupposti, l’ondata della Lega conquisterà anche il nostro splendido comune”.