Elezioni comunali 2019, l'affluenza definitiva: tutti i dati comune per comune della Provincia di Perugia

Urne chiuse. Ecco il dato definitivo dell'affluenza in provincia di Perugia per le comunali 2019. Alle 23 di domenica 26 maggio hanno votato il 71,17% degli avanti diritto. Circa un punto percentuale in meno rispetto al dato di cinque anni fa (72,03%)