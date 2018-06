Elezioni comunali 2018, crollo dell'affluenza in Umbria: i risultati Comune per Comune

Flessione di cinque punti in provincia di Perugia, otto in quella di Terni. I dati definitivi delle elezioni comunali 2018 in Umbria raccontano del crollo dell'affluenza nei Comuni al voto. A Terni ha votato il 59,47%, contro il 67,52% della scorsa tornata elettorale. In provincia di Perugia, invece, il dato è del 62,41%, contro il 67,81%.



L'unico Comune al voto con una affluenza alle urne in controtendenza è Corciano: 57,91% a fronte del 55,33% delle passate elezioni. Per il resto, il crollo. A Cannara 68,58% contro il 74,92%, a Monte Santa Maria Tiberina 71,04% contro il 74,35%, a Passignano sul Trasimeno ha votato il 61,12% contro il 72,07%, a Spoleto il 60,51% contro il 69,70%, a Trevi il 63,50% contro il 66,88% e a Umbertide il 70,36% contro il 75,22%.