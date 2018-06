Elezioni a Corciano, Carmeli (FI): "Piano trasparenza: consiglio in streaming e tutti i conti online"

Sara Carmeli (capolista Forza Italia) nel vostro programma un ampio spazio è dedicato alla trasparenza amministrativa: quali strategie? "Molto semplice: prima di tutto trasparenza dei conti e delle casse comunali. Poi diretta streaming dei consigli comunali. I cittadini hanno il diritto di conoscere ciò che accade in Comune.

Pubblicherete quindi atti finanziari ed impegni di spesa? Prima di tutto svolgeremo una attività preliminare con il compimento di due atti di rilevanza fondamentale per capire il livello di indebitamento del Comune e le attività intraprese. Sarà effettuata una due diligence del bilancio comunale, al fine di verificare le reali voci di costo e di spesa del Comune. Una volta avuto un quadro chiaro gli atti saranno pubblicati perché tutti i cittadini ne possano prendere visione e conoscere con esattezza i conti pubblici".

C'è veramente bisogno di un City Manager per il Comune di Corciano come da voi proposto? Il mio intento è di avere un city manager, già previsto in altre realtà per gestire i conti pubblici e la cosa pubblica in una ottica imprenditoriale, tutelando al contempo le esigenze della popolazione più bisognosa che la crisi economica ha messo al lastrico. Corciano deve diventare un comune moderno, efficiente al servizio dei Cittadini ai quali potrà essere anche offerto internet gratuito e la massima celerità nei rapporti con gli uffici comunali, snellendo la pesante ed ingiustificata burocrazia amministrativa.