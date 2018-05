Elezioni comunali 2010, Forza Italia è un partito anche per giovani: tutti i candidati under

Riceviamo e pubblichiamo dai giovani di Forza Italia la presentazione dei propri ragazzi schierati alle comunali del 10 giugno.

di Eugenio Farinelli e Daniele Marcelli ( Coordinatore Provinciale FI Giovani Perugia e Terni)

Siamo davvero soddisfatti che attraverso questa nuova tornata elettorale molti giovani si siano affacciati alla politica abbracciando in particolare gli ideali di Forza Italia. A dimostrazione di ciò non sono pochi gli under trenta che hanno deciso di giocare in prima battuta, ovvero candidandosi direttamente per un posto nei vari consigli comunali che si andranno a rinnovare il prossimo 10 giugno.

Nella provincia di Perugia, afferma con piacere il coordinatore provinciale Eugenio Farinelli, possiamo vantare come giovanile ruoli di primo piano nelle nostre liste. Ad esempio, a Umbertide il nostro Michael Zurino, 26 anni, ricopre il ruolo di capolista della nostra squadra fitta di under 30, la quale vanta anche una giovanissima candidata di 18 anni. A Spoleto invece grande attenzione per il nostro coordinatore comunale dei giovani, Filippo Ugolini, classe ’94, il quale, nonostante la giovane età, è già alla sua seconda candidatura per il comune spoletino.

Infine, siamo presenti anche a Corciano con due giovani candidate, rispettivamente classe ’94 e ’87. Invece, per quanto riguarda il ternano, grande soddisfazione per il coordinatore provinciale Daniele Marcelli. Infatti, dopo mesi di lavoro, il gruppo giovanile di FI Giovani a Terni ha trovato ampio spazio nelle liste ed è riuscito ad esprimere ben 5 componenti under 35, i quali hanno elaborato un programma riservato alla fascia più giovane della società che presto consegneranno al candidato sindaco del CDX, Leonardo Latini.

Siamo convinti che i nostri ragazzi porteranno un rinnovamento di volti e idee utile sia al partito sia a tutta la politica locale.

Tutto ciò sta ad indicare che il nostro partito, specialmente qui in Umbria, si prende cura e investe nei propri giovani senza dimenticare chi da anni si impegna tra le fila del partito. Speriamo che questo giusto mix fra esperienza e giovinezza risulterà vincente e sarà premiato dalle urne.