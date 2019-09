Elezioni regionali, dal Pd un messaggio alla Proietti. Cardinali: "No ai sindaci candidati presidente"

"Credo stia davvero scadendo il momento di stringere una intesa sul futuro dell'Umbria, che - attorno ad un progetto civico-sociale al quale come Pd abbiamo lavorato da mesi - possa vedere convergenze utili e necessarie anche con 5 Stelle". Valeria Cardinali, dirigente nazionale del partito e secondo i rumor una potenziale candidata per il consiglio regionale, ha invitato gli alleati futuri a firmare il patto ed iniziare la campagna elettorale per cercare di continuare a governare l'Umbria.

Ma la Cardinale ribadisce che l'accordo deve comprendere il candidato presidente Fora dopo i no pesanti di altri esponenti della società civile. Tra le righe si evince un no alla ipotesi di candidatura di Stefania Proietti, esponente di Umbria dei Territori e sindaco di Assisi. "Non è un problema di persone, ma è evidente che i Sindaci che guidano le città non possono lasciare le stesse senza guida anni prima della fine del mandato. Sarebbero scelte sbagliate e incomprensibili innanzitutto per i loro concittadini e anche perché, ne sono certa, in questa regione non mancano personalità sulle quali raggiungere una intesa innovativa".