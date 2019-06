Ballottaggi: i nuovi sindaci di Marsciano, Foligno, Bastia Umbra e Gubbio

CLICCA SULLE CITTA' E SEGUI LO SPOGLIO DEI BALLOTTAGGI IN TEMPO REALE

GUBBIO, MARSCIANO, FOLIGNO, BASTIA UMBRA

Ore 01.31 - Il centrodestra dilaga e vince 4-1 ai ballottaggi 2019: Bastia Umbra, Foligno, Orvieto e Marsciano. Unica eccezione Gubbio, che conferma Stirati e il centrosinistra (civico).

Ore 01.30 - Gubbio, lo spoglio in tempo reale: gli elettori concedono a Stirati il bis

Ore 01.14 - Foligno, lo spoglio in tempo reale: Zuccarini stravince, la città della Quintana al centrodestra

Ore 01.13 - Bastia, vince il centrodestra: Paola Lungarotti sindaco con il 58,06%

Ore 01.10 - Definitivo a Gubbio. Filippo Mario Stirati eletto sindaco con il 59,28%. Nuovo consiglio comunale: 10 a Liberi e Democratici, 2 a Scelgo Gubbio, 2 Socialisti. Per il centrodestra eletto Presciutti Cinti consigliere, 3 alla Lega. Rodolfo Rughi (m5s) eletto consigliere comunale, 1 al Movimento 5Stelle. Orfeo Goracci eletto consigliere comunale. Eletti in consiglio comunale anche Filippo Farneti e Marco Cardile (Pd)

Ore 01.09 - Definitivo a Foligno. Stefano Zuccarini (centrodestra) eletto sindaco con il 55,99%. Nuovo consiglio comunale: 10 alla Lega, 2 Fratelli d'Italia, 2 Forza Italia, 1 Più in alto. Luciano Pizzoni eletto consigliere comunale, 4 al Pd, 1 PattoxFoligno, 1 Foligno 20/30. David Fantauzzi eletto consigliere comunale, 1 al Movimento 5Stelle.

Ore 01.04 - Definitivo a Bastia Umbra. Paola Lungarotti (centrodestra) eletta sindaco con il 58,06%. Nuovo consiglio comunale: 4 seggi alla lista Paola Lungarotti sindaco, 2 Fratelli d'Italia, 2 Bastia Popolare, 2 Forza Italia. Lucio Raspa eletto consigliere comunale, 2 seggi Pd. Catia Degli Esposti eletta consigliere comunale, 1 seggio Lega. Laura Servi (Movimento 5Stelle) eletta consigliere comunale.

Ore 00.58 - Amministrative 2019, i risultati definitivi del ballottaggio ad Orvieto: Roberta Tardani è il nuovo sindaco

Ore 00.56 - Marsciano, lo spoglio in tempo reale: Francesca Mele è il nuovo sindaco

Ore 00.49 - Definitivo a Marsciano. Francesca Mele (centrodestra) eletta sindaco con il 63,47%. Nuovo consiglio comunale: 5 seggi alla Lega, 2 a Fratelli d'Italia, 2 a Forza Italia, 1 a Unione Civica per il territorio. Lo sfidante Stefano Massoli eletto consigliere comunale, 1 seggio al Pd. Eletto consigliere anche Sergio Pezzanera, 1 seggio per Marsciano per Sergio Pezzanera. Carlo Cavalletti eletto consigliere, 1 seggio per Marsciano Democratica.

Ore 00.45 - A Foligno (48 su 54): Zuccarini al 56,01% e festa in piazza (e su Facebook): "Grazie, grazie, grazie".

Ore 00.42 - A Gubbio manca solo un seggio: Stirati al 59,28%

Ore 00.34 - Definitivo a Orvieto. Roberta Tardani eletta sindaco con il 57%. Nuovo consiglio comunale: 5 seggi alla Lega, 3 Progetto Orvieto, 1 Fratelli d'Italia, 1 Forza Italia. Per Giuseppe Germani il 43%: 2 Pd, 1 Siamo Orvieto. Eletto anche Barbarella (candidato sindaco dei civici), 1 seggio alla lista Orvieto 19 su 24.

Ore 00.32 - A Foligno Stefano Zuccarini festeggia la vittoria. Partita chiusa contro Pizzoni, il Comune va al centrodestra

Ore 00.30 A Gubbio (30 su 33) unico sindaco di centrosinistra dai ballottaggi 2019: Stirati avanti con il 59,34%

Ore 00.29 - A Marsciano (18 su 19): Mele al 63,31%

Ore 00.28 - A Orvieto partita praticamente chiusa (27 su 28 seggi scrutinati): Tardani di fatto sindaco. Ora è al con il 57,16%

Ore 00.26 - A Foligno (38 su 54): Zuccarini ancora avanti con il 55,76%. Anche qui centrodestra in odore di vittoria

Ore 00.25 - A Bastia (16 su 22): Lungarotti ancora in testa con il 57,66%. Anche qui il centrodestra vede la fascia tricolore.

Ore 00.21 - A Marsciano la partita è praticamente chiusa (17 su 19): Mele (centrodestra) al 63,29%, Massoli 36,7%.

Ore 00.19 - A Gubbio (27 su 33) Stirati al 59,56%. L'unico comune al centrosinistra (ma non al Pd), per il momento.

Ore 00.16 - A Foligno (31 su 54%) Zuccarini avanti con il 56,57%

Ore 00.13 - A Foligno (28 su 54) superata la metà dei seggi scrutinati. Zuccarini al 56,95%. Foligno, lo spoglio in tempo reale: tutti i voti e le percentuali seggio dopo seggio

Ore 00.11 - A Foligno (22 su 54) Zuccarini (centrodestra) avanti con il 57,43%.

Ore 00.08 - A Marsciano (12 su 19) avanti Mele (centrodestra) con il 64,05%. Massoli al 35,95%.

Ore 00.06 - Il centrodestra in Umbria viaggia verso quattro vittorie su cinque comuni in palio ai ballottaggi.

Ore 00.05 - A Orvieto (17 su 28) Tardani vede la fascia tricolore: 58,02%

Ore 00.03 - A Foligno (18 su 54), Zuccarini al 57,02%

Ore 00.02 - A Bastia Umbra (13 su 22) Lungarotti al 57,89%. Superata la metà dei seggi. La tendenza, al momento, è a favore del centrodestra

Ore 00.01 - A Orvieto (12 su 28) Tardani avanti con il 58,9%