Ballottaggi, il Pd ci crede: "Programmi e persone per vincere le amministrative. Aperti e civici per le prossime regionali"

Il commissario Walter Verini riunisce al Deco Hotel gli amministratori del Pd, chi ha vinto al primo turno, chi già governa, chi vorrebbe e potrebbe farlo, assicura Verini, a partire da domenica prossima, a ballottaggi conclusi. Il voto del 26 maggio e l'appendice del 9 giugno sono il focus dell'incontro. Appuntamento elettorale al cui il Pd si presenta fiducioso, “nei programmi, nelle persone candidate, nei cittadini a cui siamo riusciti a far capire quali sono le nostre idee”, confortato da un voto, quello del primo turno, che lascia più di una speranza all'avanzata della Lega in particolare. “I ballottaggi sono a se stanti, contano le persone, il rapporto con i cittadini, la capacità di proporre idee vere e credibili”. “C'è un'Umbria fatta di persone – sintetizza – che rappresentano il futuro di questo territorio, sono decisive per il suo futuro e che hanno un ruolo centrale proprio per il loro rapporto stretto e diretto con i cittadini”. Sono gli amministratori Pd di oggi e quelli, si augura il commissario, di domani. Un partito che non può che essere aperto, “perché è inutile arroccarsi, non è autosufficiente” e in questo senso l'apertura al centro auspicata da alcuni suoi esponenti (Porzi e Guasticchi in primis) per il commissario non è uno spauracchio. “Non possiamo parlare solo a una parte di elettorato, non solo alla curva, ma a tutto lo stadio, pronti al confronto con nuove realtà che dovessero nascere. E' nella natura del Pd”. Un Pd "aperto e civico", seguendo un percorso analogo a quello delle amministrative, che potrebbe ripetersi anche in vista delle regionali.

Oltre la tempesta, “la partita umbra – dice – è ancora aperta. Si vota in città fondamentali della regione dove il Pd ha la possibilità di dire la sua, dove ha dimostrato di essere ancora in piedi e nelle quali le forze che hanno contribuito negli anni allo sviluppo dei territori stessi non possano continuare a essere protagoniste. Le amministrative sono cosa differente rispetto alle europee, certo il risultato della Lega è stato importante, ma l'Umbria ha dimostrato di non essere una terra di conquista, non deve essere liberata”. Di una “nuova fase amministrativa e politica” da lunedì prossimo parla Francesco De Rebotti, sindaco di Narni che sottolinea come il trend dell'europee sia stato invertito da “programma e persone”. “Bisogna parlare con le persone, noi vinciamo dove sappiamo spiegare quello che siamo e quello che vogliamo fare. E allora il mio invito ai candidati al ballottaggio è di non smettere di incontrare, di parlare, spiegare. Ma dal vivo, elettore per elettore, non solo dai social” aggiunge Massimiliano Presciutti, confermato sindaco di Gualdo Tadino con il 51% a fronte di un risultato alle europee che faceva già alzare bandiera bianca. “Le partite vanno tutte giocate, fino al 90esimo e oltre”.

Ad ascoltare i “colleghi” ci sono Luciano Pizzoni e Stefano Massoli, in corsa, rispettivamente, a Foligno e a Marsciano. “Continuiamo a lavorare con entusiasmo per raggiungere la vittoria, il nostro è un progetto importante, un progetto che sta in piedi e che mette insieme due anime, Pd e liste civiche – spiega Pizzoni, manager prestato alla politica - Un'idea di amministrazione che guarda ai cittadini che si vuole alla collettività”.

“Siamo convinti della nostra proposta e altrettanto convinti che i nostri cittadini non seguano l'onda, ma abbiano la volontà di appoggiare un progetto portato avanti da persone che conoscono il territorio, le sue forze e le sue necessità . Per questo rivolgo alle altre forze di centrosinistra un appello all'unità contro una destra che ha come unica proposta quella di armare la polizia municipale”